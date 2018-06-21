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طاقة
كايروسولار تستعد لاقتناص محطة شمسية بقدرة 400 كيلووات
الخميس 21 يونيو 2018 02:05 م
محطات شمسية
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محطات شمسية
عمر سالم
تسعى شركة «كايروسولار» للطاقة الشمسية، لاقتناص تنفيذ محطة طاقة شمسية، بقدرة 400 كيلووات، ضمن خططها للتوسع، وتحقيق مستهدفاتها خلال العام الجارى، التى تتضمن تنفيذ مشروعات شمسية بقدرة 2.5 ميجا وات.
قال حاتم توفيق، رئيس الشئون التجارية بالشركة، فى تصريح لـ«المال»، إن المحطة المستهدف المنافسة عليها، تنفيذها أعلى مبنى تابع لإحدى المدارس الدولية فى التجمع الخامس، باستثمارات تصل إلى 6 ملايين جنيه.
أضاف أن تكلفة إنشاء المشروع ليست مرتفعة فى ظل زيادة أسعار الطاقة، تمويلها عبر البنوك المحلية، كما أن مدة التنفيذ لن تتعدى حاجز 5 أشهر، موضحاً أن الشركة تقدمت بعروضها للمنافسة على المشروع، وفتح المظاريف خلال الأيام المقبلة.
أشار توفيق إلى أن تنفيذ المشروع بنظام الخلايا الفوتوفولتية، التى من خلالها تحول الطاقة الشمسية إلى كهربائية، باستخدام الألواح الشمسية، كما تستخدم بطاريات تصنيع مصرية، وتركيب خلايا مستوردة من الصين.
أشار إلى أن أغلب العملاء الحاليين للشركة ينقسمون إلى نوعين، الأول يستهلك معدلات طاقة مرتفعة، ويقع ضمن الشريحة الأعلى، ويحاسب بسعر مرتفع، فيسعى لتركيب محطة شمسية لتغطية الاستهلاك الخاص به، والثانى من يمتلك الأرض، أومشروعات فى الصحراء، وليست مرتبطة بالشبكة القومية، فيسعى لاستبدال الديزل والسولار بالطاقة الشمسية.
فى السياق ذاته، كشف توفيق عن أن الشركة انتهت من تنفيذ محطة شمسية أخرى أعلى مبنى تابع لمؤسسة الصليب الأحمر الدولية فى مدينة التجمع الخامس، بقدرة تصل إلى 35 كيلووات، وبنظام الخلايا الفوتوفولتية.
أضاف أن تكلفة إنشاء المشروع تصل إلى 2 مليون جنيه، وتعد أول محطة تابعة للصليب الأحمر على مستوى العالم، مشيرا إلى أن هناك إقبالا من العملاء على مثل تلك المشروعات، وتنفيذها بنظام الخلايا الفوتوفولتية، مشيراً إلى أن الشركة تسعى بشكل مستمر لزيادة الوعى بأهمية تلك المشروعات.
أوضح توفيق أن الشركة تسعى حاليا إلى إنشاء وتنفيذ مجموعات شمسية لمحطات رى الأراضى والطلمبات، تستهدف بها مناطق فى العلمين ضمن مشروع 1.5 مليون فدان، التابعة لشركة الريف المصرى، لافتا إلى أن سعر المحطة الشمسية من تلك النوعية يصل إلى 800 ألف جنيه لرى الأراضى بالطاقة الشمسية دون الطلمبة.
نفذت الشركة منذ فترة 10 محطات طاقه شمسية، أعلى محطات الوقود بهدف تشغيلهم بالطاقة الشمسية، كما ركبت محطات طاقة شمسية لإنارة المنازل، وتعمل شركة كايروسولار بالسوق المحلية منذ 2014 برأس مال 5 ملايين جنيه.
الطاقة الشمسية
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