صعود جماعى لوثاثق صناديق الاستثمار

أحمد على



نجحت وثائق صناديق الاستثمار فى تحقيق صعود جماعى للفئات المختلفة خلال تعاملات الأسبوع الماضى، عقب سلسلة من الأسابيع التى هبطت فيها أسعار تلك الوثائق نتيجة الحركة التصحيحية لمؤشرات البورصة خلال فترة الشهر ونصف الشهر الماضى.





ويذكر أن البورصة المصرية قد أنهت تعاملات الأسبوع الماضى، على ارتفاع لمؤشرها الرئيسى EGX30 بنسبة %1.8 ليستقر عند 16220.23 نقطة، فيما صعد بشكل طفيف مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة %0.79 مسجلًا 801 نقطة.





وشهدت تعاملات صناديق الاستثمار، تحقيق صندوق البنك التجارى الدولى الثانى «استثمار» أعلى معدلات العائد خلال الأسبوع الماضى، بلغ %3.40 بقيمة 220.37 جنيه للوثيقة.





وسجلت السوق تداولات على الأسهم بقيمة 3.9 مليار جنيه من إجمالى تداولات سوق داخل المقصورة والبالغة 4.211 مليار جنيه، فيما ارتفع رأس المال السوقى الأسهم المقيدة بنحو %0.6 ليستقر عند مستوى 907.991 مليار جنيه.





وسجلت تعاملات المصريين نسبة %81.54 من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب على نسبة %83.36 والعرب على %35.8، فيما سجل الأجانب صافى شراء بقيمة 87.258 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافى شراء بقيمة 33.1 مليون جنيه.





وكانت الحكومة قد قررت مطلع الأسبوع الماضى، رفع أسعار شرائح الكهرباء بمتوسط قدره %26، فيما قامت بزيادة أسعار المحروقات ثانى أيام عيد الفطر بنسبة وصلت لـ%50.



«تكامل» يعود لصدارة «المتوازنة»





حولت صناديق فئة المتوازنة دفتها نحو الصعود الجماعى لأول مرة منذ أكثر من 4 أسابيع، إذ تصدر صندوق البنك التجارى الدولى «تكامل» قائمة الصاعدين بنسبة ارتفاع فى قيمة وثيقته %2.45 لتبلغ 189.80 جنيه.





فيما جاء صندوق البنك الأهلى الأول فى المركز الثانى بنسبة %1.75 مسجلًا مستوى 43.71 جنيه للوثيقة، وثالثًا حل صندوق بنك مصر الأول بنسبة %1.20 بقيمة 223.67 جنيه للوثيقة.





وفى المركز الرابع جاء صندوق بنك الكويت الوطنى «الميزان» بنسبة ارتفاع فى قيمة الوثيقة بلغت %1.19 بقيمة 336.56 جنيه، وخامسًا حل صندوق بنك الاستثمار العربى «سندى» بنسبة صعود %1.13 بقيمة 13.79 جنيه للوثيقة.





وسادسا جاء صندوق بنك كريدى أجريكول الرابع «الثقة» بنسبة ارتفاع %1.10 بقيمة 248.25 جنيه للوثيقة، وسابعا جاء صندوق بنك التنمية والائتمان الزراعى «الماسى» بنسبة %0.57 بقيمة 261.79 جنيه للوثيقة، وفى المركز الـ10 جاء صندوق مصر الخير المتوازن بنسبة %0.28 بقيمة 24.69 جنيه.



«استثمار على قمة «الأسهم»





عاودت فئة صناديق الأسهم لحالة الارتفاع الجماعى للمرة الأولى منذ أسابيع، وتصدرها صندوق البنك التجارى الدولى «استثمار» بنسبة ارتفاع %3.40 بقيمة 220.37 جنيه للوثيقة، تلاه صندوق بنك بلوم مصر بنسبة ارتفاع %2.80 بقيمة 237 جنيه للوثيقة.





وفى المركز الـ 3 حل صندوق بنك قناة السويس «الأجيال» بقيمة 17.46 جنيه للوثيقة وبنسبة ارتفاع %2.80، ورابعًا حل صندوق البنك الأهلى الكويتى بنسبة صعود %2.60 بقيمة 152.95 جنيه للوثيقة.





وخامسًا حل صندوق البنك الاهلى الثالث بنسبة صعود قدرها %2.45 بقيمة 161.36 جنيه للوثيقة.



«مصر للتأمين» تقود «النقدية»



نجحت فئة الصناديق النقدية فى الحفاظ على الصعود الجماعى خلال الأسبوع الماضى، وتصدر صندوق مصر للتأمين ارتفاعات فئة «النقدية» بنسبة صعود %0.36 وبقيمة 14.95 جنيه للوثيقة، تلاه فى الوصافة بنسبة %0.35 صندوق بنك التجارى الدولى بقيمة 335.06 جنيه، وصندوق التجارى وفا بنك بقيمة 1252.40 جنيه.





وجاء فى المركز الثالث بنسبة صعود قدرها %0.34 كل من صندوق بنك بلوم مصر وصندوق بنك SAIB النقدى، والمؤسسة المصرفية «مزايا» وصندوق البنك العربى النقدى «يوماتى» وصندوق بنك HSBC وصندوق تنمية الصادرات «يومى».





وعلى مستوى الدخل الثابت، فقد ارتفعت وثيقة صندوق البنك التجارى الدولى «ثبات» بنسبة %0.37 بقيمة 214.40 جنيه، تلاه صندوق بنك القاهرة «الثابت» بنسبة صعود %0.36 بقيمة 174.26 جنيه، وثالثًا صندوق بنك العربى الإفريقى الدولى «جذور» بنسبة %0.33 بقيمة 18.81 جنيه، وصندوق البنك الأهلى الثامن بنسبة %0.28 بقيمة 1502.164 جنيه، وأخيرًا صندوق البنك العقارى المصرى العربى بنسبة صعود %0.26 بقيمة 170.65 جنيه.



«فيصل» يغرد خارج سرب «الإسلامية»





نجحت فئة الصناديق الاسلامية فى التحول للاتجاه الصاعد خلال تعاملات الأسبوع الماضى، إذ تصدرها صندوق سنابل بقيمة 175.27 جنيه للوثيقة، بنسبة ارتفاع %3.14.





وفى المركز الثانى حل صندوق بنك فيصل الإسلامى -التجارى الدولى «أمان» بنسبة صعود %3.01 بقيمة 115.66 جنيه، وثالثًا حل صندوق بنك الاستثمار العربى «هلال» بنسبة صعود %2.71 بقيمة 219.46 جنيه.



فيما تخلف صندوق فيصل عن الصعود اذ هبط بنسبة %2.05 بقيمة 145.8 جنيه للوثيقة.



تقدم «تحديد الأصول» وثبات نسبى للعملة الأجنبية



صعدت صناديق تحديد الأصول خلال الأسبوع الماضى، بنسبة %2.32 لوثيقة صندوق الشركة المصرفية العربية الثانى بقيمة 800.27 جنيه، وصندوق بنك تنمية الصادرات «كنوز» بنسبة %2.29 بقيمة 210.837 جنيه للوثيقة.



وشهدت وثائق صناديق العملة الأجنبية ثباتًا نسبيا، إذ استقرت وثيقة صندوق مصر النقدى اليورو عند مستوى 10.962 يورو، فيما ارتفعت وثيقة صندوق مصر النقدى الدولارى بنسبة طفيفة %0.04 بقيمة 11.523 دولار.

















