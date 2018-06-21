بقلم رجائى عطية: جحا الضاحك المضحك (7)

الفيلسوف الباكى والفيلسوف الضاحكنفهم من آخر الفصل السابق أن فكرة الأستاذ العقاد لإخراج هذا الكتاب، فكرة قديمة ترجع إلى عشرينيات القرن الماضى، سواء حين كتب «مرد النكتة» نحو سنة 1922، أى بعد إحدى عشرة سنة- كما قال- من طبع «خلاصة اليومية»؛ التى طُبعت سنة 1911، أم حين كتب تعقيبه على كتاب «فى المرآة» للأستاذ عبد العزيز البشرى.بعد أربع سنوات من كتابة هذا الفصل، والذى أوضح أنه كان فى سنة 1927، حين عَنَّ له أن يصنف كتابًا وافيًا عن مناحى البحث فى الأحاسيس التى تمتزج بالفنون والآدب، وما لمسه منها فى تضاعيف وتفريعات مسألة الفكاهة، وجعل يلمسه متفرقًا من حين إلى حين، إلى أن أخرج كتابه «جحا الضاحك المضحك» سنة 1956، ومن ثم لم تخل هذه السنوات الثلاثين السابقة على ظهور هذا الكتاب، من بحوث متفرقه عكف عليها الأستاذ العقاد حتى استوى له إخراج هذا الكتاب الجديد فى موضوعه آنذاك. وهو ما ندركه بوضوح حين نتابع المادة الموسوعية المتأمل فيها التى أوردها فيه.أما الفيلسوف الباكى، والفيلسوف المضحك، فيعنى بهما قبل تلخيص آراء أفلاطون وأرسطو الفيلسوف- «هريقليطس» المولود فى القرن السادس قبل الميلاد، والفيلسوف «ديمقريطس» المولود فى القرن الخامس قبل الميلاد.الأول منهما : «هريقليطس» كان يلقب بالفيلسوف الباكى، لأنه كما زعموا عنه كان كثير البكاء لا يبتسم له ثغر، كثير النعى على قومه.وثانيهما : «ديمقريطس» كان يلقب بالفيلسوف الضاحك، لأنه كما زعموا كان دائم الضحك لا يكف عن الابتسام أو القهقهة، ولا يخرجه من ذلك أى خطب من الخطوب.وعن ذلك قال «جوفنال» الشاعر اللاتينى الساخر، إن العجب كله من ذلك الفيلسـوف «هريقليطس» الذى يجد فى عينيه معينًا لا ينضب من الدموع، ويحزن جدا أو يتكلف الحزن، كيف يكون قادرًا على الإضحاك!يطرح الأستاذ العقاد هذا التساؤل، ليطرح سؤالاً أوسع، من الذى أدعى للإضحاك ؟ دائم البكاء، أم دائم الابتسام والقهقهة ؟ولكن الأستاذ العقاد يترك الجواب الذى اختلف بين رأيين، ليذكر أن الإنسان حيوان ناطق وحيوان ضاحك، استأثر بالنطق وبالضحك عن باقى الكائنات، لأن النطق والضحك مقياسان مشتركان للعقل والمعقول اللذين تميز بهما الإنسان.ويرى الأستاذ العقاد أن الفيلسوفين لم يكونا على الصفة التى تُفهم من تعبير الفيلسوف الباكى والفيلسوف الضاحك.فلا يعدو هذا الوصف أن يكون مبالغة من الناس فى رسم الصورة، فوصلا بها إلى غاية مستحيلة.فقد كان «هريقليطس» يترجم من سخطه أحيانًا بحركات صبيانية ليست من البكاء أو الحزن. فكان ـ مثلاً ـ يلعب مع الأطفال ليجيب الشيوخ حين يسألونه ـ بأن الأطفال أعقل منهم فى تدبير اللعب.وكان «ديمقريطس» يسيح فى الأرض فى شتى الأقطار، فى وقت كانت تهون فيه مصائب الآحاد إلى جانب المصائب التى تحيق بالشعوب والبلدان. فكان يضحك من أولئك الذين يستسلمون للأحزان ولا يعتبرون بما حولهم من نوائب الزمن وصروفه. وقيل من نوادر جرأته بالسخرية أنه اجترأ بها على «دارا» جبار الفرس وهو يسيح فى بلاده، حين وجد هذا الجبار يموت حزنًا على موت جارية له يحبها، فوعده «ديمقريطس» بإحيائها بعد دفنها. وادعى له أن الأمر لا يتطلب أكثر من كتابة ثلاثة أسماء على القبر فتعود الجارية إلى الحياة ؛ فسأله «دارا» فى لهفة عن هذا الأسماء، فأجابه الفيلسوف وهو يصطنع الجـد : «أسماء ثلاثة لم يفقدوا أحدًا من الأعزاء». وكان هذا هو العزاء!وهكذا اتفق الفيلسوفان الباكى والضاحك فى السخرية كلٌّ بطريقته، من قومهم!فلسفة الضحكعلى أن هذين الفيلسوفين المضحكين، قد زودا فلسفة الضحك من سيرتهما، بما لم تتزود به من عقلين كبيرين : عقل أفلاطون وعقل تلميذه أرسطو، وهما من أعظم فلاسفة فلاسفة اليونان. ولم يعرض لفلسفة الضحك بعدهما عقل أكبر من عقليهما.كان خليقًا بأفلاطون وأرسطو أن ينفذا إلى جوهر الموضوع فى فلسفة الضحك.فأفلاطون ذكر المضحكين والمضحكات وهو يبحث عن مكانهم فى مدينته الفاضلة، التى أراد أن يقصرها على الأفاضل والمأمونين، وأن يجنبها عوارض النقص والرذيلة، فبدا له أن الشعر موكل بالجانب الضعيف من الإنسان، بغير تفرقة بين شعر المأساة وشعر الملهاة.فالإنسان الكريم يأبى أن يستسلم للبكاء فى عزيز عليه، فى رواية فاجعة!والإنسان الكريم يأبى أن يفوه بالأضاحيك، ولكنه يستسلم للضحك إذا سمعها محكية فى رواية هزلية يمثلها المسرحيون أمامه.ويقول أفلاطون إن الإنسان الكريم لا يعرف الجد إلاَّ بالهزل، وأنه يحسن أن يشهد مناظر الهزل من العبيد والأجراء المسخرين. وأثنى على المصريين لأنهم يعلّمون أبناءهم الموسيقى والرقص قيامًا بالشعائر الهيكلية، ولكنهم لا يسمحون للشعراء بخلط الألحان بالأغانى المبتذلة والقصائد الموزونة على رقص الخلاعة والمجون.ولم يذكر أفلاطون سبب الضحك إلاَّ بكلمات قليلة خلال هذا المباحث الأخلاقية، وكان يرى- فيما يقول الأستاذ العقاد- أن الضحك مرتبط بالجهل الذى لا يبلغ مبلغ الإيذاء، ولكنهم إذا طرقوا موضوع الملحمة أو المـأساة ـ عظّموا الطغيان وجعلوا رواياتهم حكاية لأعمالهم، فلا أمان فى محاكاة الجهل ولا فى محاكاة الطغيان!www. ragai2009.com