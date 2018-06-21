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طاقة
«غرب الدلتا» للكهرباء تستثمر 620 مليون جنيه
الخميس 21 يونيو 2018 01:37 م
الشبكة القومية للكهرباء
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الشبكة القومية للكهرباء
عمر سالم
قررت شركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء، التابعة لوزارة الكهرباء، زيادة استثماراتها خلال العام المالى المقبل (2018 /2019)، بقيمة 158 مليون جنيه، لتصل إلى 620 مليونا، مقابل 462 مليونًا خلال العام المالى الحالى.
وقال مصدر مسئول بالشركة - فى تصريحات لـ«المال» - إنه سيتم توجيه الاستثمارات الجديدة لمشروعات الإحلال والتجديد للمحطات الحالية والمستقبلية، لافتا إلى أن وجود فائض لا يقل عن 14 ألف ميجاوات بالشبكة القومية خلال الفترة الحالية يدفع الشركة إلى عدم إنشاء أى محطات جديدة.
وأوضح أن استثمارات العام المالى المقبل تقتصر على إنشاء محول «ربط جهد« تابع لمحطة كهرباء أبوقير، بقدرة 220/500 كيلوفولت، وبسعة 750 ميجا فولت أمبير، بتكلفة تصل إلى نحو400 مليون جنيه، بالإضافة إلى ضخ 220 مليونا للإحلال والتجديد وصيانة بعض المشروعات.
وعقدت الشركة جمعيتها العمومية منذ أيام لمناقشة أعمالها خلال الفترة المقبلة، وتضع الشركة حاليا برنامجا مكثفا لتطوير شبكاتها وعمل صيانة سريعة لكل المحطات الخاصة بها خلال الفترة المقبلة لزيادة كفاءتها وطاقتها الإنتاجية.
ويتبع الشركة 7 محطات هى : ﺃﺑﻮ ﻗﻴﺮ، وﺳﻴﺪى ﻛﺮﻳﺮ، وﻣﻄﺮﻭﺡ، وﺩﻣﻨﻬﻮﺭ، وﻛﻔﺮ ﺍﻟﺪﻭﺍﺭ، وﺍﻟﺴﻴﻮﻑ، وﻛﺮﻣﻮﺯ، تقع فى ﺍﻟﻨﻄﺎﻕ الجغرافى ﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ وﺍﻟﺒﺤﻴﺮﺓ وﻣﻄﺮﻭﺡ، وتبلغ ﻗﻴﻤﺔ قدراتها المركبة 5000 ﻣﻴﺠﺎﻭﺍﺕ، ﺗﻤﺜﻞ ﺗﻘﺮﻳﺒًﺎ %14 ﻣﻦ إجمالى قدرة الشبكة.
وكشف المصدر عن أن إجمالى المديونيات الخاصة بشركة غرب الدلتا حتى نهاية مارس الماضى بلغت 6.960 مليار جنيه، تشكل قيمة الوقود المورد للمحطات خلال السنوات الماضية.
وأشار إلى أن الشركة تسعى إلى تحصيل كل مستحقاتها لسداد كل ديونها لصالح موردى قطع الغيار اللازمة للصيانة، وتنفيذ برامج الإحلال والتجديد خلال الفترة المقبلة، ولعدم زيادة الأعباء على الشركة مستقبلًا.
وأوضح أن استثمارات شركة غرب الدلتا سيتم تدبيرها عن طريق مواردها الذاتية دون اللجوء إلى الاقتراض، كما أنه من المرتقب أن تحقق أرباحًا، لا سيما مع زيادة أسعار الكهرباء المرتقبة بنهاية العام المالى الحالى.
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