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اتصالات وتكنولوجيا
تطبيق إلكترونى للتاكسى الأبيض مقابل 5% عمولة من السائقين
الخميس 21 يونيو 2018 01:23 م
التاكسى الأبيض
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التاكسى الأبيض
محمود جمال
تفاوض جمعية سائقى ومالكى التاكسى الأبيض 8 مستثمرين محليين على طرح تطبيق إلكترونى لحجز سيارات التاكسى عبر هواتف «الآندرويد» و«الآيفون» بالسوق المحلية.
قال محمود عبدالحميد، رئيس الجمعية، إنه من المتوقع إتاحة التطبيق رسميا للمستخدمين أواخر يوليو أو بداية أغسطس المقبل، بعد إنهاء إجراءات التعاقد بين هؤلاء المستثمرين والذين يعتبرون وافدين جددا إلى سوق تطبيقات النقل الذكى فى مصر، رافضا الكشف عن هويتهم.
وأوضح عبد الحميد لـ«المال» أنه تم الاتفاق بشكل مبدئى على تحصيل عمولة من السائقين نسبتها نحو %5 وهى أقل بكثير من المنافسين الآخرين بهدف تخفيف الأعباء لا سيما بعد زيادة أسعار المحروقات الأخيرة، على أن يبدأ العمل مع 5 آلاف سائق من أصل 120 ألف سائق تاكسى أبيض بالقاهرة الكبرى.
ومن المعروف أن شركتى «أوبر» و«كريم» لطلب سيارات الملاكى أون لاين تقومان بتحصيل عمولة من سائقيها (كباتن) تتراوح نسبتها بين 18 و%20 شهريا.
وكشف عن فحص السيارات المتقدمة للتطبيق من خلال مراكز صيانة معتمدة سيتم التعاقد معها ويجب ألا تقل نسبة القبول الفنى عن %80، لافتا إلى أن الخدمة ستكون مكيفة وبنفس تعريفة التاكسى الأبيض المعلنة من الحكومة وهى 6 جنيهات رسوم فتح العداد، و250 قرشا سعر الكيلو متر و16 جنيها لساعة الانتظار الأولى مضافا إليها 8 جنيهات عن كل ساعة أخرى.
وأضاف أن من أبرز اشتراطات انضمام السائقين للتطبيق تقديم صحيفة حالة جنائية، وتحليل مخدرات، ورخصة قيادة سارية.
ولفت إلى حصول الجمعية على موافقات من الجهات المختصة بشأن تركيب لوحات إعلانية على السيارة وتم التعاقد فعليا مع شركتين للإعلان فى هذا الصدد وذلك مقابل متوسط عمولة للسائق يصل إلى 1000 جنيه شهريا.
يذكر أن الجمعية مشهرة بتاريخ 23 يونيو 2016 فى وزارة التضامن الاجتماعى، ويتكون مجلس إدارتها من 7 أعضاء طبقا لاحكام القانون رقم 84 لسنة 2002، وتتخذ من منطقة الزاوية الحمراء بمحافظة القاهرة مقرا لها.
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