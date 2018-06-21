القطاع العقارى يقود البورصة للتماسك.. وتوقعات بمسار إيجابى

البورصة المصرية

مصطفى طلعت



قاد الأداء الإيجابى لأسهم القطاع العقارى، البورصة للتماسك المحدود بنهاية تعاملات الاربعاء، ليغلق المؤشر الرئيسى على صعود %0.47، فى خطوة للخروج من التحركات العرضية الضيقة، التى لازمته على مدار 9 جلسات.



وأغلقت المؤشرات على تباين ملحوظ، وسط اتجاه بيعى للأجانب، وصعد egx30 لمستوى 16143 نقطة، مستفيداً من صعود الأسهم العقارية، ومنها سهم مصر الجديدة للإسكان بنحو %2.3، وبالم هيلز للتعمير %3.1، والسادس من أكتوبر للتنمية «سوديك» %2، ومدينة نصر للإسكان %2.6، وإعمار مصر للتنمية %5، وبورتو جروب %3.8.



فيما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة %0.15 عند مستوى 801 نقطة، وبالمثل هبط EGX10 الأوسع نطاقا %0.25، عند مستوى 2037 نقطة.



فى حين صعد EGX50 بنسبة %1.15 ليصل إلى 2742 نقطة، وامتد الصعود إلى نظيره العشرينى بنسبة %1.16 عند 16345 نقطة.



ووفقا لشاشات البورصة، بلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 851 مليون جنيه، وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 95 سهمًا من إجمالى 176 سهمًا متداولا، بينما هبط 39 وبقى 42 دون تغير.



واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية والأفراد الأجانب للبيع بصافى قيم قدرها 14.2، و2.6، و26.6 مليون جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية للشراء بصافى قيم بلغت 26.1، و1.2، و16.1 مليون جنيه على التوالى.



قال هشام حسن، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة «أكيومن المالية«، إن السوق تترقب بحذر تقرير زيارة صندوق النقد الدولى الأخيرة لمصر عن خطة الإصلاح الاقتصادى، وما يسفر عنه اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى عن أسعار الفائدة، المقرر له الأسبوع المقبل.



وأشار إلى أن السوق ما زالت تتحرك بشكل عرضى منذ عدة أسابيع فى انتظار محفزات جديدة، مشيرا إلى أن اختراق مستوى 16160 نقطة إشارة للانتهاء من هذه التحركات، للوصول إلى مستهدفات 16400 و16500 نقطة على الأجل القصير.



ولفت إلى أن تحركات مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة لا تختلف كثيراً عن مؤشر الكبار، وحال اختراق مستوى 802 و804 نقطة، تكون إشارة واضحة للتحول نحو الاتجاه الصاعد.



وقالت ميادة أمين، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة «بريمير« لتداول الأوراق المالية إن المؤشر الرئيسى ارتد لأعلى ليغلق مرتفعاً عند 75 نقطة، بعد تحركاته العرضية على مدار 9 جلسات، أسفل منطقة المقاومة الأولى، بين 16250-16280 التى لا تزال تمثل ضغوطا بيعية فى الوقت الحالي.



وأكدت أن تجاوز المؤشر لتلك المناطق يفتح الطريق للمزيد من الارتداد إلى مستويات 16400-16600 نقطه، موضحة أن احتمالات الارتداد التصحيحى على الأجل القصير واردة طالما حافظ على البقاء والاستقرار أعلى مستوى الدعم 15800 نقطة.



وأضافت: «كما ينصب التركيز فى الوقت الحالى على أحجام التداولات المصاحبة لمحاولات الارتداد للتأكد من إمكانية مواصلة الصعود للمستهدفات المذكورة».



يشار إلى أن البورصة اختتمت تعاملات الثلاثاء أول جلسة بعد إجازة عيد الفطر على أداء متأرجح، وهبط المؤشر الثلاثينى egx30 بنسبة %0.94 عند مستوى 16067 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة %0.24 عند مستوى 802 نقطة.