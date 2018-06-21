انطلاق قطار تطوير عشوائيات مطروح من «الطابية»

قرية سياحية بمرسى مطروح

■ صادق: تخصيص 8 آلاف متر مربع لتنفيذ المجمع السكنى



المال-خاص



تنفذ مطروح المرحلة الأولى من خطة تطوير العشوائيات، والتى تنطلق من منطقة الطابية لتحويلها إلى منطقة حضارية تليق بمكانة المحافظة السياحية والطفرة التنموية التى تشهدها.



كشف المهندس خلف صادق، مدير مديرية الإسكان بمطروح، أن أولى مراحل تطوير العشوائيات ستبدأ من منطقة الطابية، مؤكدا أنه سيتم إنشاء وحدات سكنية فاخرة لأهالى المنطقة تتراوح مساحتها إلى 125 مترا مربعا للوحدة.



وقال صادق لـ»المال»، إن المساحة الإجمالية المخصصة لتنفيذ مشروع المجمع السكنى تبلغ نحو 8 آلاف متر مربع، لافتاً إلى إعداد التصور النهائى لتنفيذ أبراج على تلك المساحة.



وأضاف أنه سيتم الاتفاق مع الأهالى على عدد العمارات التى سيتم إنشاؤها على تلك المساحة إما 8 عمارات أو 10، لافتا إلى أن العمارة الواحدة ستكون مجهزة بمصعدين.



وأشار إلى أن أعمال الإنشاء قد تستغرق نحو 7 أشهر بخلاف مدة التشطيب، لافتاً إلى أنه سيتم طرح الاشتراطات حال توافرها فى شركات المقاولات التى ترغب المشاركة فى تنفيذ المشروع مع اشتراط سابقة أعمال.



وأوضح صادق أن المبالغ المخصصة لأعمال التطوير متاحة بالفعل من خلال صندوق تطوير العشوائيات، وبعد تحديد المستحقين للوحدات سيتم تحرير عقود لهم ثم بدء أعمال الإزالة واستصدار التراخيص اللازمة من مجلس المدينة، مشيرا إلى إعداد ثلاثة نماذج للوحدات السكنية لعرضها على الأهالى للاختيار من بينها.



وتسعى مطروح لتطوير عدد من المناطق العشوائية فى نطاق المحافظة، وفى مقدمتها منطقة الطابية، بعد أن وقعت 4 بروتوكولات تعاون مع صندوق تطوير العشوائيات لتطوير 4 مناطق بتمويل كامل من الصندوق بإجمالى تكلفة 75 مليون جنيه منذ عدة أسابيع.



وشملت تلك البرتوكولات، بروتوكول لتطوير منطقة الطابية بإنشاء عمارة سكنية بتكلفة 40 مليون جنيه، و3 بروتوكولات أخرى لتطوير وإنشاء سوق حضارية بكل من مدينة الضبعة وسيوة وسيدى برانى بإجمالى تكلفة تطوير الأسواق 35 مليون جنيه.



وكشف مصدر مطلع بالمحافظة أن أعمال تطوير منطقة الطابية من المقرر أن تنتهى خلال 10 أشهر بعد إخلاء سكانها، مضيفا أنه من المقرر إنشاء مجمع سكنى على مستوى جيد من الخدمات والمرافق بتكلفة تتعدى الـ 40 مليون جنيه.



وقال المصدر إنه تم البدء فى تنفيذ أعمال الإخلاء لسكان منطقة الطابية تمهيدا لبدء أعمال التطوير، لافتا إلى تحمل المحافظة نفقات إقامة سكان المنطقة خلال العشر أشهر لحين الانتهاء من تنفيذ المجمع السكنى.



وأشار إلى مطالبة الأهالى بضرورة الانتهاء من عملية الإخلاء فى الموعد المحدد واستكمال جميع الأوراق والإجراءات الخاصة بمساكنهم القائمة تمهيدا لتوقيع العقود الجديدة للوحدات السكنية التى سيتم إنشاؤها مع المحافظة.



وأكد المصدر أنه سيتم تعويض السكان بوحدة سكنية عن كل منزل آيل للسقوط عن طريق قرعة علنية ضمانا للعدالة والشفافية فى التوزيع مع إعطاء الأولوية فى توزيع باقى الوحدات السكنية المتبقية لسكان المنطقة.



يُشار إلى أن اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، عقد لقاء مع سكان منطقة الطابية للاستماع إلى أهم مطالبهم، وذلك بعد تفقد المنطقة على الطبيعة ومعاينة أحد منازل الأهالى.



وقرر المحافظ سرعة الانتهاء من الرفع المساحى لمسطح منطقة الطابية، ووضع التصور للمنطقة بشكل حضارى يليق بمكانه مدينة مرسى مطروح السياحى وعرضه على سكان المنطقة تمهيداً لتوقيع عقود الاتفاق مع الأهالى، إضافة إلى إقامة ناد اجتماعى ووحدة صحية ومدرسة ومسجد ومول تجارى بالمنطقة.









