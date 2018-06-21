بنكا الأهلى ومصر يلغيان مزايدة بيع أرض سموحة

البنك الأهلى وبنك مصر

السيد فؤاد



ألغى بنكا الأهلى ومصر مرة أخرى المزايدة الخاصة ببيع قطعة الأرض بمنطقة سموحة بمساحة تصل إلى 27 ألف متر مربع، والتى يحاول البنكان بيعها منذ أكثر من 6 سنوات.



ويأتى قرار إلغاء المزايدة بعد عزوف المستثمرين عن المشاركة فى المزايدة بعد تحذير هيئة الأوقاف بالإسكندرية من التعامل عليها، وإعلان ملكيتها للأرض، رغم إعلان البنكين أن قطعة الأرض مملوكة لهما بموجب العقد المشهر برقم 379 لسنة 2011 شهر عقارى الإسكندرية، وآلت إليهما ضمن برنامج مبادلة الديون بين شركات القطاع العام والبنوك العامة.



وأعلنت هيئة الأوقاف بالإسكندرية عن ملكيتها للأرض ضمن مسطح أكبر ملك وقف سيدى جابر الأنصارى، بموجب الحجة الشرعية المؤرخة فى 1272 هجرية والمسجل برقم 3630 لسنة 1886 ميلادية، فيما يؤكد البنكان أن الأرض آلت إليهما بعدما كانت مملوكة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية ضمن أراضى شركة النقل والهندسة التى تتخذ من منطقة سموحة مقرا لها.



وتم وقف المزاد الخاص بالأرض منذ عام 2012، وأكدت هيئة الأوقاف بالإسكندرية وقتها على أن الأرض تابعة لوقف خزابردى الخيرى الشهير بوقف سيدى جابر الأنصارى بموجب حجة الوقف الخاصة بها وهو ما حدث الأسبوع الماضى، أيضا ليكون إلغاء المزايدة للمرة السادسة.



ومن جانب آخر، ألغت الشركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج مزايدة بيع قطعتى أرض بمنطقة السيوف بالإسكندرية، وذلك على مساحة تصل إلى قرابة 50 ألف متر مربع والتى تعد من أكبر المزايدات التى تعقدها الشركة فى تاريخها.



وكان بنك مصر كأحد البنوك العامة الدائنة للشركة يقوم بتسويق الأرض، والتى تم تقسيمها إلى 4 قطع مقسمة إلى 22، 11، 10، 7 آلاف متر مربع، مع الشركة التى ستفوز بالأرض قرابة 4 سنوات كتسهيلات فى السداد.



وأعلنت الشركة أنه لم تصل العروض التى تقدمت بها الشركات إلى الأسعار التى طلبتها الشركة، خاصة أن آخر قطعة أرض باعتها الشركة فى مزاد علنى بقيمة إجمالية 104.5 مليون جنيه، بمساحة وصلت إلى 26 ألف متر مربع بمنطقة السيوف أيضا.



يُشار إلى أن الشركة حققت خسائر بلغت 14.04 مليون جنيه خلال العام المنتهى فى ديسمبر الماضى، مقابل خسائر بلغت 23.6 مليون جنيه فى 2016، وزادت إيرادات الشركة خلال العام الماضى إلى 40.7 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 2.3 مليون جنيه فى 2016.



وقال المهندس إيهاب زكريا، نائب رئيس شركة قصر السلام للاستثمار العقارى بالإسكندرية، إن هناك حالة ركود فى عملية تنفيذ مشروعات جديدة بالسوق، رغم وجود زيادة فى المبيعات خلال الفترة الأخيرة.



وأضاف أن إقبال الشركات على الأراضى التى يتم طرحها يرجع إلى نسبة تميز الأرض، والتى قد تواجه أيضا مشكلات فى التراخيص، قائلا: هناك ارتفاع غير مسبوق فى الأسعار التى تطلبها البنوك أو الجهات مالكة تلك الأراضى، وهو ما لا يتماشى مع الترخيص الذى لا يتخطى 11 دورا، فيما أن سعر الأرض من المفترض أن يكون ارتفاع المشروع لا يقل عن 20 دورا.



وأوضح زكريا أن الدولة اتجهت مؤخرا إلى زيادة عدد الوحدات السكنية التابعة للإسكان الاجتماعى، إضافة إلى التشديد على البناء المخالف، وهو ما رفع من أسعار الوحدات السكنية، إلا أن تكلفة إصدار التراخيص وارتفاع مواد البناء، خاصة الحديد كانت من أهم أسباب ركود الاستثمار العقارى، وإنشاء مشروعات جديدة.