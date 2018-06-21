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الإسكندرية
إنشاء محطة معالجة للمياه بمنطقة الرأس السوداء بنظام «BOT»
الخميس 21 يونيو 2018 01:03 م
محطات معالجة مياه للصرف
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محطات معالجة مياه للصرف
معتز محمود
تسعى شركة الصرف الصحى بالإسكندرية لتنفيذ محطة معالجة جديدة لمياه الصرف الصحى تضاف إلى المحطات الموجودة بالمحافظة، لتلبية الاحتياجات المضطردة فى استهلاك المياه.
كشف اللواء محمود نافع، العضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة الشركة، عن توقيع برتوكول مع شركة «ساب ڤون» الصينية بهدف إنشاء محطة معالجة جديدة، ومن المقرر إنشاؤها فى منطقة الرأس السوداء.
وقال نافع فى تصريحات لـ«المال» إنه تم اختيار تلك المنطقة المخطط إقامة المحطة الجديدة بها، بجوار محطة رفع الرأس السوداء، بما يساهم فى توفير الطاقة المستخدمة فى عمليات الرفع والضخ، فضلا عن توفير الوقت.
وأضاف أن المحطة الجديدة ستقام وفقاً للاتفاقات مع الجانب الصينى بطاقة 300 ألف متر مكعب يومى بنظام المعالجة الثنائية، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على أن تتحمل الشركة تكلفة الإنشاء بالكامل والتنفيذ بنظام «BOT».
تجدر الإشارة إلى أن شركة الصرف الصحى بالإسكندرية تمتلك 25 محطة معالجة للمياه موزعة على جميع المناطق بالمحافظة.
شركة مياه الشرب
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