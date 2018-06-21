بورصة لندن 44

خالد بدر الدين



تراجع مؤشر قطاع السيارات الأوروبى بأكثر من 1.4% خلال تعاملات اليوم الخميس فى بورصة لندن لينزل إلى أدنى مستوى منذ 9 شهور بسبب الزيادات المرتقبة فى رسوم الجمارك التى تنوى السلطات الأمريكية فرضها على الواردات الأجنبية.



وهبط سعر سهم شركة دايملر مرسيدس 2.8%، بينما انخفض سعر سهم BMW 1.9 % وتراجع سعر سهم مجموعة فولكسفاجن 1%، كما نزل سعر سهم شركة كونتنينتال لصناعة الإطارات 1.3% وانخفض أيضا سعر سهم شركة بيجو الفرنسية 1.3 %% وكان الخاسر الأكبر على المؤشر كاك 40 الفرنسى، بينما نزل سعر سهم شركة فاليو لمكونات السيارات 0.5%.



وانخفض أيضا مؤشر قطاع السيارات فى أوروبا مع تعهد حكومة بكين بالرد على قرار ترامب بفرض جمارك على منتجات صينية بحوالى 450 مليار دولار وستفرض الصين أيضا رسوما جمركبة مرتفعة على وارداتها الأجنبية.



وذكرت وكالة رويترز أن أسهم شركات السيارات خالفت الاتجاه الصعودى العام لمؤشر ستوكس 600 الأوروبي الذى صعد بحوالى 0.4 % مع ظهور مكاسب فى الأسواق الآسيوية ووول ستريت مع عدم ظهور أنباء جديدة بخصوص النزاع التجاري بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين.



وتراجعت أسعار أسهم شركات السيارات بعد أن نشرت شركة دايملر مرسيدس الألمانية تحذيرا من أن أرباحها ستتضرر فى حالة زيادة الرسوم الجمركية لتصبح أول شركة سيارات أوروبية تدرج عامل ارتفاع الرسوم الجمركية فى توقعاتها وحذرت من أن أرباحها ستتضرر بفعل رسوم جمركية صينية على واردات السيارات من الولايات المتحدة.