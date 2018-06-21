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اقتصاد وأسواق
وزير التموين: لن يضار أي منتج من زيادة أسعار الوقود
الخميس 21 يونيو 2018 04:42 ص
على المصيلحى رئيس اللجنة الاقتصادية
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على المصيلحى رئيس اللجنة الاقتصادية
المال خاص
أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، أنه لن يضار أي منتج من زيادة أسعار الوقود.
جاء ذلك عقب انعقاد، أمس الأربعاء، أول اجتماع أسبوعى للحكومة الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، لمتابعة عدد من الملفات المختلفة وخطة الحكومة خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن من يمتلك ميكروباص لن يضار، مؤكدا أن التكلفة ليست بمبالغة الاستغلال.
وشدد على أن الأجهزة الرقابية لن تسمح بأي خروج أو أي اتفاق يتم التوصل إليه أو أي سعر في سلعة مدعمة لابد الإعلان عنها، وأي خروج عن هذا سيعرض المخطئ إلى القرارات والقوانين المنظمة لذلك، ومنها قد يصل الى سحب الرخصة منه أو غلق المؤسسسة، وبالتالي نريد أن يكون كل الناس على نفس المسئولية والتوجه في بناء هذا البلد، موضحا "احنا كلنا مواطنين قبل أن نكون مسئولين".
يذكر أن الحكومة رفعت، يوم الأحد الموافق 17-6-2018 ، أسعار المواد البترولية، بنسب تتراوح ما بين 17.4% إلى 66.5%، حسب نوع المنتج البترولي، بينما في الأسبوع الماضي تم زيادة متوسط تعريفة الكهرباء في الجهد الفائق الذي يستخدم عادة في مصانع الحديد والصلب بنحو 41.8% بداية من يوليو المقبل.
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