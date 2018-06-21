وزير التموين عن الرقابة على الأسعار: «واخدين الموضوع جد»

المال خاص





أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، أن الجهات الرقابية بالتعاون مع مباحث التموين والرقابة الإدارية "واخدين الموضوع جد جدا"، ولن نسمح بأي خروج عن الأسعار المحددة؛ لأنها سلع تموينية مدعمة يطبق عليها كل قوانين السلع التموينية، وأي لمس فيها ليس جنحة ولكن جريمة.جاء ذلك عقب انعقاد، أمس الأربعاء، أول اجتماع أسبوعى للحكومة الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، لمتابعة عدد من الملفات المختلفة وخطة الحكومة خلال الفترة المقبلة.وأضاف أن وزارة البترول وفرت كميات أكثر من الاستهلاك الطبيعي سواء من السولار أو البنزين أو من البوتاجاز، وأن المستودعات عملت ورديات كاملة، وحصل "دلع" في قفط في قنا ولكن شركة الغازات تدخلت وأدارت المحطة.وتابع أن بعض السادة المصريين اللي بنحترمهم عايزين زيادة أجور ، ولن يُسمح بأي خروج عن القواعد، نحن نتكلم عن أمن غذائي وأمن قومي، فهذا الكلام لن يسمح به الأمر.يذكر أن الحكومة رفعت، يوم الأحد الموافق 17-6-2018 ، أسعار المواد البترولية، بنسب تتراوح ما بين 17.4% إلى 66.5%، حسب نوع المنتج البترولي، بينما في الأسبوع الماضي تم زيادة متوسط تعريفة الكهرباء في الجهد الفائق الذي يستخدم عادة في مصانع الحديد والصلب بنحو 41.8% بداية من يوليو المقبل.