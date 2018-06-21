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اقتصاد وأسواق
وزير التموين: لدينا مشكلة اقتصادية خطيرة جدًا
الخميس 21 يونيو 2018 04:12 ص
وزير التموين علي مصيلحي
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وزير التموين علي مصيلحي
المال خاص
قال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، نتفق على مسألتين أساسيتين.. أننا نعرف بأن لدينا مشكلة اقتصادية خطيرة جدا، وأن موضوع العجز أننا نصرف أكثر من إيرادتنا، ولا يمكن الاستمرار فيه.
جاء ذلك عقب انعقاد، أمس الأربعاء، أول اجتماع أسبوعى للحكومة الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، لمتابعة عدد من الملفات المختلفة وخطة الحكومة خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن السولار هو الأساس، ولم يكن هناك رفاهية في عدم تغيير سعره لأنه يؤثر في أشياء كثيرة، وكان من المهم أن تنضبط حركة النقل والميكروباصات، وعلميا يؤثر سعر الوقود كمدخل في النقل من 7-10% في التعريفة، فتم حسابها وإقرارها، ولكن لابد أن يكون هناك التزام ومنتهى الصرامة والشدة، وستسحب رخصة أي مخالف لقرار مجلس الوزراء بشأن زيادة تعريفة النقل بما يتراوح بين 10-20% ، نفس العملية في زيادة سعر البوتاجاز المنزلي إلى 50 جنيها للأسطوانة كافة المستودعات ملزمة بالبيع بهذا السعر ، والإعلان عنه.
وأكد الوزير أنه حدثت بعض التجاوزات من بعض الأشخاص وتم إعطاؤهم إنذارا، وإذا تكرر ذلك سيتم معاقبتهم بضعف المبلغ على الحصة اليومية بالكامل، فلو باع بخمسة جنيهات زيادة سنحاسبه بضعف القيمة على كامل الحصة المخصصه له، وأيضا السريحة حصل سحب رخص بعضهم في الشرقية وبورسعيد والمنيا ..لابد أن من ذكر السعر.
يذكر أن الحكومة رفعت، يوم الأحد الموافق 17-6-2018 ، أسعار المواد البترولية، بنسب تتراوح ما بين 17.4% إلى 66.5%، حسب نوع المنتج البترولي، بينما في الأسبوع الماضي تم زيادة متوسط تعريفة الكهرباء في الجهد الفائق الذي يستخدم عادة في مصانع الحديد والصلب بنحو 41.8% بداية من يوليو المقبل.
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