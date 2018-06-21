بنك تنمية الصادرات يوقع 10 بروتوكولات تعاون

البنك المصري لتنمية الصادرات

سيد بدر



وقع اليوم البنك المصري لتنمية الصادرات 10 بروتوكولات تعاون مع جمعية رجال الأعمال المصريين والمجالس التصديرية للأثاث والصناعات الكيماوية والمفروشات المنزلية والغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة ومواد البناء والهندسية والحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية، وذلك لتقديم تمويل ميسر لأعضاء تلك التنظيمات ضمن خطة الدولة لتنمية الإنتاج الصناعي ومضاعفة الصادرات المصرية.



وأكدت ميرفت سلطان رئيس بنك تنمية الصادرات ان البروتوكولات تستهدف تقديم تمويل ميسر لأعضاء المجالس التصديرية وجمعية رجال الاعمال المصريين من المشروعات الصغيرة بفائدة تصل إلى 5% وفقا للضوابط التى قررها البنك المركزي وطبقا للشروط والضوابط العامة لمنح الائتمان .



وأضافت أن البنك ملتزم وفقا لتلك البروتوكولات بسرعة دراسة الحالات المرسلة من المجالس وجمعية رجال الاعمال واعدة بسرعة البت في الطلبات والانتهاء من اجراءات الحصول على التمويل لمن تنطبق عليه الشروط والضوابط خلال اقصر فترة ممكنة من تقديم جميع المستندات اللازمة للحصول على التمويل.



وتنص البروتوكولات علي قيام المجالس التصديرية والجمعية بموافاة البنك بيانات الأعضاء ووسائل التواصل معهم ليتمكن من عرض منتجاته عليهم حيث يخطط البنك لتنظيم ورش عمل بالتعاون مع المجالس التصديرية لعرض تلك الخدمات التمويلية بجانب الدعم الفني الذي يقدمه البنك ضمن مسئوليته الاجتماعية.



وأوضحت سلطان أن مدة البروتوكولات سنة كاملة تبدأ من تاريخ التوقيع وتجدد بمدد مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الأخر برغبته فى انهاء العمل بالبروتوكول.



وقالت إن هذه الخطوة تأتي ضمن حزمة من الخدمات التي يقدمها البنك لتشجيع وتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها قاطرة النمو للصناعات المصرية ذات القيمة التنافسية العالية والاسهام في نمو الاقتصاد القومي.



من جانبه، قال إيهاب درياس، رئيس المجلس التصديري للأثاث، إن البروتوكولات مع البنك تعد خطوة مهمة لدعم جهود المجالس التصديرية لمضاعفة حجم الانتاج والصادرات.



وأضاف أن هذا الاتفاق سيعزز قدرات القطاع التصديري خاصة ان جزء من عملنا يعتمد علي تقديم تسهيلات للمستوردين عملائنا وفترات للسداد قد تصل إلى 3 أو 6 أشهر.



وأشار خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية الي ان المجالس تتطلع لمواصلة دور بنك تنمية الصادرات في دعم مختلف القطاعات التصديرية وبما يتناسب مع احتياجاتها خاصة المشروعات الصغيرة التي لأول مرة تلقي اهتمام من بنك كبير مثل بنك تنمية الصادرات الذي وعد بسرعة اتاحة القروض للمستفيدين من البروتوكول خلال فترة بسيطة من تقديم الطلبات والمستندات المطلوبة قد تصل الي اسبوع واحد.



ولفت الي ان البنك وعد بتبسيط الاجراءات والمستندات المطلوبة مراعاة لوضع المشروعات الصغيرة التي قد يصعب عليها الوفاء بالمستندات التي تطلبها البنوك التجارية الأخرى.

