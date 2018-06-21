«قنا الجديدة» تطرح عددًا من أراضي الإسكان الاجتماعي والمميز

مدينة قنا الجديدة

محمود زكي



قال المهندس رضوان عبدالرشيد، نائب رئيس جهاز قنا الجديدة، إنه جار طرح عدد من قطع الأراضي الخاصة بالإسكان الاجتماعي والإسكان المتميز بالمدينة خلال الفترة المقبلة، حيث انتهى الجهاز من علمية الترفيق الخاصة بتلك الأراضي.



وأضاف نائب رئيس الجهاز أن لم يتم تحديد عدد القطع التي سيتم طرحها على المواطنين سواء للإسكان المتميز أو الإسكان الاجتماعي.



وأشار نائب رئيس الجهاز أنه جار تنفيذ كنيسة للطائفة الكاثوليكية بالمدينة، وذلك على مساحة 1600 متر مربع.



ولفت نائب رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة أن الجهاز طرح 4 مناقصات لتنفيذ أعمال مرافق الحي الثالث والرابع وكذلك المنطقة السياحية والإقليمية بالمدينة مشيرًا إلى أن المناقصات حاليًا في مرحلة الفترة الفني لها.



وأضاف أنه سيتم البدء في أعمال الترفيق لتلك المرافق خلال شهر يونيو القادم مشيرًا إلى أن المساحة الإجمالية لتلك المناطق تبلغ حوالي 1900 فدان.



وأشار إلى أنه جار إسناد محطة توليد كهرباء وذلك بطاقة 120 ميجا وات والتي ستقوم بتغذية المدينة بالكامل على أن يتم الإنتهاء منها خلال عام من بدء التنفيذ



وأكد نائب رئيس الجهاز أن تكلفة تنفيذ تلك المحطة تقدر بحوالي 135 مليون جنيه .



وأشار أن الجهاز يسير وفق الجدول الزمني الموضوع له لتنفيذ المشروعات وذلك خلال العام المالي الحالي 2017/2018 حيث تبلغ نسبة تنفيذ تلك المشروعات 95% موضحًا أن الجهاز لم يطلب زيادة في الميزانية الخاصة به خلال العام الحالي وأن الميزانية تكفي لتنفيذ المشروعات المخصصة لها.



ولفت إلى أن الجهاز يقوم حاليًا بتنفيذ مسجد بقيمة تقدر بحوالي 15 مليون جنيه بالإضافة إلى تنفيذ مركز لرعاية الموهوبين بالمدينة على أن ينتهي تنفيذ المشروعين خلال العام الحالي 2018.

