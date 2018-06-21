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سيـــاســة
ضبط أدوات ومستلزمات طب وجراحة أسنان بمطار القاهرة
الخميس 21 يونيو 2018 01:30 ص
قرية البضائع بمطار القاهرة
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قرية البضائع بمطار القاهرة
كتبت مها أبوودن
تمكنت سلطات مطار القاهرة من ضبط محاولة تهريب كمية من أدوات ومستلزمات طب وجراحة الأسنان بالمخالفة للقانون.
ففى إثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة الاتحاد رقم 655 القادمة من أبوظبى اشتبه إيهاب عميرة رئيس قسم باللجنة الجمركية فى راكب مصرى يحمل ثلاث حقائب نظرا لقلقه وارتباكه، وتم سؤال الراكب عما إذا كان يحمل أشياء يستحق عليها رسوما جمركية فأفاد بالنفى.
وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة إكس رأى حيث تم تأييد الاشتباه، وبتفتيش حقائبه تبين وجود 394 عبوة لمستلزمات طب وجراحة الأسنان مخبأة بحقائبه بين طيات الملابس.
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