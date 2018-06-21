«تايكون» تحدد القيمة العادلة للمالية والصناعية عند 22.05 جنيه

البورصة المصرية

مصطفى طلعت



حددت شركة "تايكون" لتداول الأوراق المالية القيمة العادلة لسهم المالية والصناعية عند 22.05 جنيه للسهم، مع توصية بالشراء، فيما يتداول السهم حاليا بالبورصة عند مستوى 12.92 جنيه.



وقالت "تايكون"، في ورقة بحثية حصلت عليها "المال"، أنها استخدمت عدة طرق في التقييم للوصول إلى القيمة المرجحة، أولها التدفقات النقدية المخصومة لحقوق الملكية، كذلك التوزيعات النقدمة المخصومة، وطريقة الشركات المقارنة، ثم إستخدام المتوسط المرجح.



وأشارت إلى أن المالية والصناعية تقوم بإنتاج وبيع 3 أنواع رئيسية من الأسمدة الفوسفاتية، وتنتح أكبر حصة من السماد في مصر تبلغ نحو 500 ألف طن، تعادل 50% من احتياجات السوق التي تصل إلى مليون طن سنوياً، بالإضافة إلى أن الشركة واحدة من أهم منتجى حامض الكبريتيك التجارى فى السوق المحلى إذ تستحوذ على 70% من إجمالى الإنتاج المحلى لحامض الكبريتيك.



وأوضحت "تايكون" أن الشركة شهدت تطور كبير في معدلات وقيم النشاط سواء من حيث اجمالي الايرادات أو من حيث صافي الربح كذلك تتميز الشركة بسمعة جيدة محليا وخارجيا وقد استطاعت الشركة فتح أسواق تصدير لمنتجاتها مما ضاعف إيرادات الشركة.



ورأت المذكرة البحثية أن المساهمة في الشركة المالية والصناعية يحقق عدة أهداف أولها المساهمة في نشاط إستراتيجي ذو طلب أساسي لا يتأثر بالتقلبات في الأوضاع الاقتصادية والسياسية، كما ان الشركة لها تاريخ طويل في السوق ولها حصة مؤثرة تمكنها من تحقق مركز تنافسي قوي.



ولفتت إلى أن ملكية الشركة مقسمة بين القطاع العام بما يمثلة في ثقل وثقة عن التعامل في الامور المالية والتسويقية والقطاع الخاص بما يمثلة من مهارات إدارية وتسويقية، كما ان الشركة تتمتع بحصة تصديرية جيدة جدا مما يمثل غطاء جيد للمستثمرين الراغبين في التحوط من تقلبات سعر الصرفي محليا.



وتتبع الشركة سياسة توزيعات نقدية متوازنة بين تحقيق عائد دوري جيد للمساهمين والمحافظة على فرص النمو الاستثمار في المستقبل، كما تستثمر الشركة حالياً في مشروع خط إنتاج سلفات البوتاسيوم بقيمة 300 مليون جنيه وبخطط استثمارية لفترة استرادا خلال اربع سنوات من تشغيل المشروع، بالاضافة إلى الاستثمارات الآخرى في شركة السويس لتصنيع الأسمدة وخطط الشركة لإعادة تشغيل السماد المحبب وخطط توسعية أخرى لخطوط الإنتاج من أجل زيادة الطاقة الإنتاجية.



وذكرت "تايكون" أن الشركة لديها مشروعات مستقبلية تتمثل في إقامة مشروع على مساحة 256.2 ألف متر، ويضم خطي إنتاج يبلغ إنتاجهما 500 ألف طن سماد، بعوائد متوقعة تقدر بنحو 100 مليون جنيه سنوياً.



وقالت الشركة، في وقت سابق، إن الهيئة العامة للتنمية الصناعية وافقت على تجديد موافقتها على إقامة المشروع الصناعي الخاص بمجمع المالية في السويس، بالمنطقة الاقتصادية شمال غرب خليج السويس. وفي يناير 2017 أعلنت الشركة أن مشروع إنتاج سلفات البوتاسيوم تحت الدراسة، ولم تعلن قيمة وتكلفة المشروع حتى الآن.



ووافق مجلس إدارة المالية والصناعية على زيادة رأسمال شركة السويس لتصنيع الأسمدة من 300 مليون جنيه إلى 600 مليون جنيه عبر ضم مشروع مجمع المالية بالسويس إلى السويس لتصنيع الأسمدة، واستكمال باقي قيمة الزيادة من الرصيد المدين على شركة السويس لصالح المالية والصناعية.



وتخطط المالية الصناعية لطرح 40% من رأسمال شركة السويس بالبورصة أو لمستثمر إستراتيجي وتوقعت تقييم للشركة بقيمة مبدئية استراشادية تتجاوز مليار جنيه تتوقف على تقييم مستشار الطرح، قد وافقت الشركة في أغسطس 2016 على العرض المقدم من بنك مصر / شركة فاروس للبدء في إجراءات إعادة التقييم والطرح الخاص بشركة السويس لتصنيع الأسمدة.



وتقدمت الشركة بطلب جديد لوزارة البيئة ومحافظة الغربية ووزارة الاستثمار لإعادة تشغيل مصنع السماد المحبب، موضحة أنه صدر خطاب من الوزارة بأنها لم تصدر قراراً لإغلاقه. وأشارت الشركة إلى أنها تقدمت للجنة فض المنازعات وأكدت على عدم وجود مخالفات وصحة رخصتها التي هي سبب إغلاق مصنع السماد ، وقد بدأت الشركة بالفعل في نقل خط السماد المحبب من مصنع الشركة في السويس إلى مصنع الشركة بأسيوط بتكلفة تصل إلى 300 مليون جنيه ومن المتوقع ان يتم الانتهاء وبدء الانتاج الفعلي بنهاية العام الحالي وستصل الطاقة الإنتاجية إلى 400 ألف طن وستخصص حصيلته لتصدير.



وانتهت المالية والصناعة من دراسة الجدوى لمشروع خط إنتاج سلفات البوتاسيوم باستثمارات متوقعه تقدر بنحو 300 مليون جنيه. وتعتزم شراء 5 وحدات لإنتاج سلفات البوتاسيوم خلال العام الحالي والعام المقبل بواقع 60 مليون جنيه لكل وحدة.



وتسعى الشركة لشراء وتركيب أول وحدتين بقيمة 120 مليون جنية خلال الربع الثالث من العام الحالي 2018. ووفقاً للدراسات الموضوعة فإن المشروع سيسترد كامل قيمة استثماراته بالكامل خلال 4 سنوات بالإضافة إلى توفير نحو 200 فرصة عمل تقريباً.

