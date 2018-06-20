نتائج عروض الشركات لكأس العالم على مبيعات السيارات

الرسوم الجمركية على السيارات

أحمد شوقي



شهدت الفترة الماضية تفاعلًا من جانب عدة شركات للسيارات مع مشاركة المنتخب الوطني المصري ببطولة كأس العالم لكرة القدم؛ حيث قدمت هذه الشركات عروضًا ترويجية بغرض جذب العملاء إليها.



ومن بين هذه الشركات: نيسان إيجيبت التي أعلنت عن عرض لعملائها الجدد تضمن اشتراكًا لمدة سنة بالقنوات الرياضية العالمية؛ بالإضافة إلى هدية عبارة عن شاشة LED لصالح العملاء الذين يقومون بشراء نيسان قاشقاي 2018.



وكانت شركة جي بي أوتو غبور قد أعلنت من قبل عن 30 فرصة للفوز برحلة للمونديال لصالح عملاء هيونداي الجدد؛ حيث أتيحت لهم فرصة السحب على الجوائز للسفر لمدة 5 أيام إلى روسيا شاملة جميع المصاريف ولحضور مباراتين للمنتخب المصري. وقد طرحت الشركة عرضًا مشابهًا لعملاء شيري تيجو الجدد.



شركة أوتو ماجد لم تتجاهل أيضًا التفاعل مع بطولة كاس العالم لكرة القدم؛ فأعلنت عن توفير اشتراكات بقناة beIN SPORTS ضمن مجموعة من الجوائز للعملاء الجدد التي تضمنت أيضًا: ترخيص هدية لمدة عام وشاشات LED وسنة صيانة مجانية وتأمين هدية.



مجموعة أخرى من الشركات قدمت نوعًا آخر من العروض من بيها شركة Four brothers for trade التي أعلنت عن كارت صيانة لمدة سنة للفائزين من بين رواد شبكات التواصل الاجتماعي الذين يجيبون بشكل صحيح عن سؤال بشان توقعهاتهم لمباراة مصر وروسيا، ومن بين الشركات التي قدمت عرضًا مماثلًا شركة أبو حتة للسيارات موزع العديد من العلامات التجارية.



وحول تأثير هذه العروض على مستوى إقبال العملاء على الشراء من هذه الشركات يقول شريف سعيد مدير شركة المصرية للسيارات إن العروض التي قدمتها شركات السيارات سواء الوكلاء أو الموزعون أو التجار قد أسهمت في إنعاش الطلب على السيارات خلال الشهرين الماضيين؛ موضحًا أن هذه العروض ذات قيمة مالية مناسبة وقد لجأت إليها الشركات كبديل عن طرح خصومات سعرية.



وأوضح أن سعر شاشة العرض على سبيل المثال يقارب مستوى الـ 10 آلاف جنيه؛ مشيرًا إلى أن السبب وراء طرح هذه العروض هو الرغبة في التخلص من مخزون موديلات 2018 مع قرب طرح موديلات 2019؛ حيث أن الأخيرة تباع بدون العروض.



واستطرد أن قيمة ترخيص السنة أو التأمين تعد مناسبة أيضًا لتشجيع العملاء على الاتجاه لشركة معينة للشراء دون غيرها من الشركات التي لا تقدم عروضًا مماثلة.



ويقول رمضان أبو حتة مدير قطاع الشركات بشركة ابو حتة للسيارات إن هذه الجوائز تعد محدودة مقارنة بأسعار السيارات لكنها أسهمت في زيادة حجم مبيعات السيارات خلال شهر رمضان.



وأوضح أن العميل فضل التوجه للشراء من الشركات التي تقدم هذه الجوائز رغم بساطتها، حيث أسهمت في توجيه العملاء الذين اتخذوا بالفعل قرارات الشراء بعد حسم اختياراتهم الخاصة بالسيارات المفضلة لديهم.



وأشار إلى أن شركته قد قدمت جوائز مماثلة لعملائها المتعلقة بالإجابة عن بعض الأسئلة التي تم طرحها على رواد التواصل الاجتماعي؛ وتم تسليم الجوائز للفائزين بها.



واتفق معه نبيل أبو العز مدير معرض أبو العز للسيارات حيث لفت إلى تحرك المبيعات بشكل كبير خلال الفترة الماضية على خلفية العروض التي قدمتها الشركات؛ وهو الأمر الذي انعكس في نفاذ المخزون من العديد من الطرازات التي كانت راكدة في السوق.



وأضاف أن هذا الأمر قد أدى أيضًا إلى اشتعال ظاهرة الأوفر برايس على العديد من الطرازات التي نفذت في السوق وإن كان أحد أسبابها أيضًا هو نقص المعروض منها نتيجة نقص توريدات الوكلاء.

