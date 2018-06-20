«أرتوك أوتو» ترد تأمينات موزعيها الدولارية بسيارات موديل 2016

سكودا أوكتافيا 999

- تقييم التأمينات الدولارية بأسعار العملة الأمريكية عند التعاقد



أحمد شوقي



سددت شركة أرتوك أوتو الوكيل السابق للعلامة التشيكية سكودا مستحقات نحو 5 موزعين سابقين لها والمتثملة في المبالغ التأمينية التي دفعوها للشركة بالدولار عند بداية التعاقد.



وأوضح أحد الموزعين الذين حصلوا على مستحقاتهم بعد نزاع طويل بين الطرفين أن الوكيل السابق دفع المستحقات المالية الدولارية للموزعين بمقابلها بالعملة المحلية على أساس قيمة الدولار عند التعاقد بين الطرفين ومن ثم؛ تم تقييم قيمة المبلغ التأمين لبعض الموزعين بسعر 5.40 جنيه للدولار؛ فيما قيمت مستحقات موزعين آخرين بسعر 6 جنيهات للدولار، مقابل 6.40 جنيه بالنسبة لموزعين آخرين.



واضاف أن الوكيل السابق لم يكتف بذلك؛ بل قام ببيع طرازات سكودا للموزعين مقابل مستحقاتهم؛ موضحًا أن هذه الطرازات تنتمي لموديل 2016؛ مما تسبب في تكبد الموزعين لخسائر كبيرة حيث باعوا هذه السيارات بأسعار تقل عن سعر الشراء من أرتوك أوتو.



ولفت إلى أنه بموجب هذه الخطوة؛ يكون جميع موزعي أرتوك أوتو السابقين قد حصلوا على مستحقاتهم باستثناء شركة واجدة هي شركة حسن محمد سالم والي وشركاه حيث لم يتم التوصل لاتفاق نهائي بين الطرفين.



يذكر أن أزمة قد وقعت بين شركة أرتوك أوتو وكيل سكودا السابق وشبكة موزعيها خلال الربع الأخير من 2016 نتيجة رغبة الموزعين في التخراج من منظومة توزيع سكودا نتيجة ارتفاع أسعارها وعدم القدرة على تصريف الحصص الشهرية التي كانوا يتسلمونها من الوكيل السابق؛ وذلك على خلفية الأزمة بين أرتوك أوتو وشركة سكودا العالمية التي انتهت بفسخ التعاقد بين الطرفين.



وقد توصل مجموعة من الموزعين لاتفاق مع الوكيل السابق لاسترداد مستحقاتهم الدولارية بسعر الجنيه الرسمي قبل التعويم والذي كان يقدر بـ 8.80 جنيه في الوقت الذي كانت أسعار السوق السوداء تقترب من 13 جنيهًا؛ وبعد التعويم أصرت شركة أرتوك أوتو على دفع المستحقات لمجموعة أخرى من الموزعين على أساس قيمة الدولار عند التعاقد؛ لكنها أضافت إجراءً آخر بالنسبة للدفعة الأخيرة من الموزعين والمتمثل في تسليمهم سيارات موديل 2016 بدلًا من مستحقاتهم المالية.