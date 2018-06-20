ننشر أسعار صيانات «إكليبس كروس» الدورية

أحمد عوض





رصدت "المال" أسعار الصيانات الدورية للسيارة ميتسوبيشي إكليبس كروس غير شاملة الضريبة، لتتراوح ما بين 1005 و 6154 جنيها - لمسافات تتراوح بين 10 و100 ألف كيلو؛ وفقًا لشركة دايموند موتورز الوكيل الحصري لسيارات ميتسوبيشي في مصر.

ويوضح الجدول التالي، قائمة أسعار الصيانات الدورية لـ"ميتسوبيشي إكليبس كروس":







المسافات - بالكيلو متر تكاليف الصيانات 10 1005 20 1756 30 1005 40 4524 50 3990 60 1756 70 1005 80 6154 90 1005 100 5151

إعداد - المال المصدر: دايموند موتورز

وتبلغ تكاليف صيانات الـ"10 و 30 و 70 و90" ألف كيلو نحو 1005 جنيهات - تشمل تغيير فلتر الزيت، وزيت المحرك، فيما تقدر أسعار صيانات 20 و60 ألف كيلو بقيمة 1756، تشمل تغيير فلتر هواء ولتر زيت وزيت محرك".وتصل أسعار صيانات الـ40 ألف كيلو إلى 4524 جنيها، تشمل تغيير زيت المحرك وفلتر الزيت وسيور الإدارة وزيت الفتيس وفلتر هواء وزيت تروس، بينما تصل أسعار صيانات 50 ألف كيلو إلى 3990 جنيها، تشمل تغيير زيت المحرك وفلتر الزيت وفلتر البنزين، فيما تبلغ تكلفة صيانة الـ80 ألف كيلو بـ6154 جنيها.وحددت صيانة الـ 10 آلاف كيلو بقيمة 5151 جنيها تتضمن تغيير زيت المحرك وفلتر البنزين وفلتر الهواء وفلتر الزيت وسائل التبريد وزيت الفرامل.