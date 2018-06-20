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سيــارات
ننشر أسعار صيانات «إكليبس كروس» الدورية
الأربعاء 20 يونيو 2018 10:00 م
متسوبيشى ايكليبس كروس
أخر الأخبار
متسوبيشى ايكليبس كروس
أحمد عوض
رصدت "المال" أسعار الصيانات الدورية للسيارة ميتسوبيشي إكليبس كروس غير شاملة الضريبة، لتتراوح ما بين 1005 و 6154 جنيها - لمسافات تتراوح بين 10 و100 ألف كيلو؛ وفقًا لشركة دايموند موتورز الوكيل الحصري لسيارات ميتسوبيشي في مصر.
وتبلغ تكاليف صيانات الـ"10 و 30 و 70 و90" ألف كيلو نحو 1005 جنيهات - تشمل تغيير فلتر الزيت، وزيت المحرك، فيما تقدر أسعار صيانات 20 و60 ألف كيلو بقيمة 1756، تشمل تغيير فلتر هواء ولتر زيت وزيت محرك".
وتصل أسعار صيانات الـ40 ألف كيلو إلى 4524 جنيها، تشمل تغيير زيت المحرك وفلتر الزيت وسيور الإدارة وزيت الفتيس وفلتر هواء وزيت تروس، بينما تصل أسعار صيانات 50 ألف كيلو إلى 3990 جنيها، تشمل تغيير زيت المحرك وفلتر الزيت وفلتر البنزين، فيما تبلغ تكلفة صيانة الـ80 ألف كيلو بـ6154 جنيها.
وحددت صيانة الـ 10 آلاف كيلو بقيمة 5151 جنيها تتضمن تغيير زيت المحرك وفلتر البنزين وفلتر الهواء وفلتر الزيت وسائل التبريد وزيت الفرامل.
ويوضح الجدول التالي، قائمة أسعار الصيانات الدورية لـ"ميتسوبيشي إكليبس كروس":
المسافات - بالكيلو متر
تكاليف الصيانات
10
1005
20
1756
30
1005
40
4524
50
3990
60
1756
70
1005
80
6154
90
1005
100
5151
إعداد - المال المصدر: دايموند موتورز
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