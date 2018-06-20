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طاقة
تركيب 350 عدادًا ذكيا بنطاق شمال القاهرة للكهرباء
الأربعاء 20 يونيو 2018 09:59 م
شركة شمال القاهرة للكهرباء
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شركة شمال القاهرة للكهرباء
عمر سالم
قال المهندس ناجي عارف، رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، إن الشركة انتهت من تركيب نحو 350 عدادًا فى نطاق الشركة.
وأضاف عارف، للمال، أن شركة ساجيمكوم الفرنسية انتهت من تركيب العدادات بنهاية مايو الماضي فى مدينة نصر ضمن خطة وزارة الكهرباء.
كانت وزارة الكهرباء قد تعاقدت على تركيب نحو 250 ألف عداد، منها نحو 53 ألف عداد نصيب شركة شمال القاهرة بمنطقتي (العبور- مدينة نصر)، بمعرفة شركة ساجيمكوم الفرنسية.
ﻭﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻴﻦ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ 4.3 ﻣﻼﻳﻴﻦ، ﻭﺗﻘﻮﻡ ﺑﺘﻮﺻﻴﻞ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻰ ﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﻣﺼﺮ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ- ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺴﻼﻡ- ﺍﻟﻌﺒﻮﺭ- ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻧﺼﺮ- ﺍﻟﻌﺒﺎﺳﻴﺔ- ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ- ﺷﺒﺮﺍ- ﺷﺒﺮﺍ ﺍﻟﺨﻴﻤﺔ- ﺍﻟﻘﻨﺎﻃﺮ- ﺍﻟﺤﻠﻤﻴﺔ- ﺍﻟﻤﻄﺮﻳﺔ- ﺍﻟﻤﺮﺝ- ﺍﻟﺨﺎﻧﻜﺔ، ﻭﺗﻤﺘﻠﻚ 60 ﻣﺤﻄﺔ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻛﻬﺮﺑﺎﺀ.
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