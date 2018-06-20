تركيب 350 عدادًا ذكيا بنطاق شمال القاهرة للكهرباء

عمر سالم











قال المهندس ناجي عارف، رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، إن الشركة انتهت من تركيب نحو 350 عدادًا فى نطاق الشركة.





وأضاف عارف، للمال، أن شركة ساجيمكوم الفرنسية انتهت من تركيب العدادات بنهاية مايو الماضي فى مدينة نصر ضمن خطة وزارة الكهرباء.





كانت وزارة الكهرباء قد تعاقدت على تركيب نحو 250 ألف عداد، منها نحو 53 ألف عداد نصيب شركة شمال القاهرة بمنطقتي (العبور- مدينة نصر)، بمعرفة شركة ساجيمكوم الفرنسية.



