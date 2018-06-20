ورش الكتابة الجماعية تغزو الساحة الدرامية

مسلسلات رمضان 2018

. نادر عدلي : ورش الكتابة لها صورا مختلفة واستوعبت عدد المسلسلات المتزايد

·أحمد سعد الدين : ساهمت في تنوع الكتابة الدرامية والموضوعات

·ظافر عابدين: كنت أثق في ورشة ليالي أوجيني قبل تقديمه

أحمد حمدي



اعتمد الكثير من صناع المسلسلات الأيام الماضية على ورش الكتابة في التأليف بدلا من الاستناد لمؤلف واحد للعمل الدرامي مثل السنين الماضية، وظهر ذلك في أكثر من عمل درامي منها طايع الذي كتبه ورشة ال دياب "شيرين وخالد ومحمد دياب"، ومسلسل "ليالي أوجيني" الذي اعتمد على ورشة السيناريست تامر حبيب للمؤلفتين إنجي القاسم وسماء عبدالخالق، ومسلسل "عوالم خفية "للنجم عادل إمام الذي اعتمد أيضا على ورشة كتابة مكونة من أكثر من مؤلف أمين جمال ومحمد محرز ومحمود حمدان، وغيرها من المسلسلات التي اعتمدت على تقديم نفسها وأبطالها من خلال ورش الكتابة، بينما اعتمدت مسلسلات أخرى على مؤلف واحد مثلما تعودنا السنين السابقة منها ضد مجهول للمؤلف أيمن سلامة وفوق السحاب لحسان دهشان وأبوعمر المصري "لمريم نعوم".



وعن هذه الظاهرة يقول الناقد نادر عدلي إن مسلسل "ليالي أوجيني "للمؤلفتين إنجي وسماء عبدالخالق لهما تجربة مميزة العام الماضي في مسلسل "حلاوة الدنيا" وآل دياب قدموا تجارب ناجحة في السينما، وهذه الورش مختلفة عن باقي الورش مثل مسلسل "عوالم خفية" و"أبو عمر المصري الذي كتبه محمد المصري والإشراف كان لمريم نعوم.



وأضاف للمال أن طبيعة العمل الدرامي هي التي تفرض وجود ورش الكتابة بسبب الأحداث الدرامية مثل مسلسل "عوالم خفية" فقام كل مؤلف من المؤلفين الثلاثة بكتابة مواقف وأحداث درامية خاصة في العمل نفسه لذلك تكونت الورشة.



ونوه عدلي أيضا بأن الدراما كانت تعتمد على مؤلف واحد منذ سنوات بداية من اسامة انور عكاشة ومحفوظ عبد الرحمن حتى وصلنا ليوسف معاطي الذي استطاع أن يقدم مسسلل متماسك في موضوعه وحبكته الدرامية.



وأشار أيضا إلى أننا لجأنا لهذه الورش لأن الأعمال الدرامية أصبحت متزايدة العدد ولا يوجد مؤلفين كثيرين ولا أفكار أو موضوعات تستوعب هذا العدد لذلك تم اللجوء لورش الكتابة السنين الماضية.



أما الناقد أحمد سعد الدين فيقول إن ورش الكتابة اضافت للعمل الدرامي السنتين الماضيتين مثل "ليالي اوجيني "ومسلسل "عوالم خفية" بدلا من اعتماد النجم عادل إمام على مؤلف واحد يوسف معاطي مثل السنين الماضية .



وأكد أن ورش الكتابة تظهر حالة من التنوع في الكتابة الدرامية بصورة مميزة مما يضفي روحا جديدة لاي عمل تليفزيوني يتم كتابته من خلال ورشة معينة وذلك ماظهر في مسلسل "طايع" للنجم عمرو يوسف الفترة الماضية .



أما النجم ظافر عابدين يقول إن اعتماده على ورشة الكتابة في مسلسل " ليالي اوجيني" اضاف للعمل بصورة كبيرة وكان يثق في المؤلفتين انجي القاسم وسماء عبد الخالق في كتابة المسلسل بعد نجاحهم في مسلسل "حلاوة الدنيا "العام الماضي .



وتابع أن الأعمال المأخوذة عن فورمات أجنبية تحتاج لورش الكتابة بصورة أكبر من الاعتماد على مؤلف واحد وهي أحد أسباب نجاحها السنين الماضية مثل مسلسلات "طريقي" و"حلاوة الدنيا" و"ليالي اوجيني" وكذلك "جراند اوتيل" الذي عرض منذ سنوات وحقق نجاحا كبيرا.

