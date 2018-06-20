سوهاج الجديدة تطلب 600 مليون جنيه للعام المالي المقبل

قال المهندس علاء عبد الله، نائب رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، إن الجهاز طلب 600 مليون جنيه في ميزانية العام المالي الجديد 2018- 2019؛ لاستكمال المشروعات الخدمية وأعمال المرافق بالمدينة.

قال المهندس علاء عبد الله، نائب رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، إن الجهاز طلب 600 مليون جنيه في ميزانية العام المالي الجديد 2018- 2019؛ لاستكمال المشروعات الخدمية وأعمال المرافق بالمدينة.

وأضاف نائب رئيس الجهاز، في تصريحاته، لـ"المال"، أن ميزانية العام المالي الحالي بلغت 525 مليون جنيه، وتم تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية ورفع كفاءة الطرق والمحاور داخل المدينة.





وأكد أنه تم إسناد تنفيذ آبار مياه؛ لري طريق المطار، والطريق المزدوج بالمدينة حيث تبلغ تكلفة تنفيذ المشروع حوالي 41 مليون جنيه، على أن يتم الإنتهاء من تنفيذ المشروع خلال عام من بدء التنفيذ.





وأوضح أنه تم الفتح الفني لتنفيذ خطين لمياه الشرب بقدرة 800 ملم، في منطقة التوسعات بالمدينة إذ يتجاوز تنفيذ المشروع 100 مليون جنيه، على أن يتم الانتهاء منه خلال عام من بدء التنفيذ، مشيرًا إلى أن المشروع في مرحلة الفتح المالي، وجارٍ إسناد المشروع خلال الفترة المقبلة.





وذكر نائب رئيس الجهاز أن هناك عددًا من المشروعات الخدمية بالمدينة خلال الفترة الحالية، إذ تتمثل تلك المشروعات في تنفيذ سوق تجاري مصغر بعدد ثلاث محالّ، بمنطقة 50 عمارة، وتنفيذ أعمال شبكات جهد منخفض ومتوسط لمنطقة النوادي والترفيه.





ونوه بأنه من بين المشروعات التي يتم تنفيذها حاليًّا أعمال المسطحات الخضراء ببعض مناطق المدينة مشيرًا إلى أن الجهاز يسير وفقَا للجدول الزمني الموضوع المشروعات خلال العام المالي الحالي.





ولفت الى أنه جارٍ تنفيذ أعمال رصف الطرق وأعمال الأسفلت للحي السابع بمنطقة 32 فدان، مشيرًا إلى أن مدة تنفيذ المشروع حوالي 9 أشهر، ومن المتوقع الانتهاء منها فبراير المقبل.





وأكد أنه تم الانتهاء من تنفيذ 6250 وحدة إسكان إجتماعي بالمدينة، بتكلفة تقدر بحوالي 850 مليون جنيه، لافتًا إلى أن جهاز المدينة قام بتسلم تلك الوحدات من المقاولين.



