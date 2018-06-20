صندوق النقد يقرض الأرجنتين 50 مليار دولار

صندوق النقد الدولى

رويترز



قال صندوق النقد الدولي في بيان إن مجلسه التنفيذي وافق اليوم الأربعاء على اتفاق تمويل بقيمة 50 مليار دولار للأرجنتين، وسيصرف على الفور 15 مليار دولار إلى الحكومة الأرجنتينية.



وقال صندوق النقد إن الحكومة تعتزم أن تتعامل مع بقية المبلغ كتمويل "إحتياطي"، مضيفا أن صرف أي شرائح أخرى من الأموال سيخضع لمراجعة ربع سنوية سيجريها المجلس التنفيذي.



وقال الصندوق إنه بمقتضى الاتفاق فإن السلطات الأرجنتينية ستستخدم نصف الشريحة الأولى من التمويل، أو 7.5 مليار دولار، لتسريع جهودها لخفض العجز في الميزانية.



وكان البلد الواقع في أمريكا الجنوبية قد أعلن في مايو أنه يسعى للحصول على تمويل من صندوق النقد وذلك بعد هبوط حاد في قيمة العملة المحلية (البيزو). وتنطوي هذه الخطوة على مخاطر سياسية للرئيس موريسيو ماكري لأن معظم الأرجنتينيين يلقوم باللوم على سياسات تقشفية فرضها صندوق النقد في مفاقمة أزمة اقتصادية ضربت البلاد في 2001-2002.



وقال الرئيس الجديد للبنك المركزي لويس كابوتو إن وصول أموال صندوق النقد سيساعد في استقرار سوق الصرف الأجنبي بالبلاد.

