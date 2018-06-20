السعودية والدوحة تقودان هبوط 5 بورصات.. ومكاسب للقاهرة

خالد بدر الدين







هبطت مؤشرات 5 بورصات عربية بمنطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء، بقيادة السعودية والدوحة، وصعدت مؤشرات 3 بورصات، منها القاهرة بنسب طفيفة.





وهوى مؤشر بورصة الدوحة بأكثر من 2.4% ليسجل حوالى 8882 نقطة؛ بسبب خسائر أسهم البنوك، ومنها سهم بنك قطر الوطني الذى انخفض سعره حوالى 4.4%، وسعر سهم البنك التجاري القطري 5.8%.





وانخفض مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بحوالى 1.3% ليصل إلى حوالى 8166 نقطة بقيادة أسهم البنوك، وانخفض سعر سهم بنك الراجحي 2.1%، وسعر سهم البنك السعودي الفرنسي 4.3%، وسعر سهم بنك الرياض 2.9%، كما خسر سعر سهم بنك ساب 4%.





ذكرت وكالة رويترز أن مؤشر سوق مال دبى العام هوى بأكثر من 0.6% ليرتدّ إلى حوالى 2903 نقاط، وتراجع سعر سهم بنك دبي الإسلامي، أكبر مصرف متخصص في المعاملات الإسلامية بالإمارة، 1.2%، بينما انخفض سعر سهم الشركة العربية للطيران 0.9%.





وتراجع مؤشر سوق مال أبو ظبى العام بحوالى 0.3% لينزل إلى حوالى 4550 نقطة، مع هبوط سعر سهم بنك أبو ظبي الأول، أكبر بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة، 1.2%، وسعر شركة الدار العقارية انخفض بأكثر من 1%.





وارتدّ مؤشر بورصة البحرين بحوالى 0.5% لينزل إلى حوالى 1301 نقطة، بينما زاد مؤشر بورصة مسقط بنسبة طفيفة جدًّا بلغت حوالى 5 نقاط فقط ليستقر عند حوالى 4594 نقطة.



