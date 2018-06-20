السعودية تتلقي هزيمة من أوروجواي وتصطحب مصر إلى خارج المونديال

علي المصري



واصل المنتخب السعودي خيبة الفرق العربية المشاركة في كأس العالم "روسيا 2018"، بعدما تلقي الخسارة الثانية علي التوالي في الجولة الثانية للمجموعة اﻷولي من المونديال، أمام منتخب أوروجواي بهدف نظيف.



سجل هدف اللقاء الوحيد لويس سواريز في الدقيقة 23 من عمر الشوط اﻷول، بخطأ فادح من محمد العويس حارس مرمي السعودية.



بتلك النتيجة يتأكد خروج منتخبي مصر والسعودية عن المجموعة اﻷولي، ورافقهما منتخب المغرب من المجموعة الثانية، بعدما تلقي كل منتخب هزيمتين في مجموعته، وتبقي اﻵمال العربية معلقه علي منتخب تونس الذي تلقي هزيمة في مباراته الافتتاحية أمام إنجلترا 2_1.



في المقابل، رافق منتخب أوروجواي نظيره الروسي لدور الستة عشر من البطولة، بعدما حصد كل منهما 6 نقاط، ولكن أصحاب الأرض والجمهور يتصدروا المجموعة بفارق اﻷهداف، وسيحدد لقاءهما يوم الاثنين متصدر جدول ترتيب المجموعة اﻷولي، فيما ودع منتخبا مصر والسعودية البطولة مبكرا، بعدما لم يحصدا أي نقطة خلال مباراتين.