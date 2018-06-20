EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
رياضة
السعودية تتلقي هزيمة من أوروجواي وتصطحب مصر إلى خارج المونديال
الأربعاء 20 يونيو 2018 07:06 م
السعودية تتلقي هزيمة من أوروجواي وتصطحب مصر إلى خارج المونديال
أخر الأخبار
السعودية تتلقي هزيمة من أوروجواي وتصطحب مصر إلى خارج المونديال
علي المصري
واصل المنتخب السعودي خيبة الفرق العربية المشاركة في كأس العالم "روسيا 2018"، بعدما تلقي الخسارة الثانية علي التوالي في الجولة الثانية للمجموعة اﻷولي من المونديال، أمام منتخب أوروجواي بهدف نظيف.
سجل هدف اللقاء الوحيد لويس سواريز في الدقيقة 23 من عمر الشوط اﻷول، بخطأ فادح من محمد العويس حارس مرمي السعودية.
بتلك النتيجة يتأكد خروج منتخبي مصر والسعودية عن المجموعة اﻷولي، ورافقهما منتخب المغرب من المجموعة الثانية، بعدما تلقي كل منتخب هزيمتين في مجموعته، وتبقي اﻵمال العربية معلقه علي منتخب تونس الذي تلقي هزيمة في مباراته الافتتاحية أمام إنجلترا 2_1.
في المقابل، رافق منتخب أوروجواي نظيره الروسي لدور الستة عشر من البطولة، بعدما حصد كل منهما 6 نقاط، ولكن أصحاب الأرض والجمهور يتصدروا المجموعة بفارق اﻷهداف، وسيحدد لقاءهما يوم الاثنين متصدر جدول ترتيب المجموعة اﻷولي، فيما ودع منتخبا مصر والسعودية البطولة مبكرا، بعدما لم يحصدا أي نقطة خلال مباراتين.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا