استقرار سعر الدولار مع ختام تعاملات الأربعاء.. وأعلى سعر 17.83 جنيه للشراء





هبة حامد:



شهد سعر الدولار استقرار في أكبر 10 بنوك في الجهاز المصرفي مع ختام تعاملات الأربعاء، ليسجل أعلى سعر للشراء 17.83 جنيه في 3 بنوك هي ابو ظبي الإسلامي، المصري الخليجي، ومصر-إيران.



فيما استقرت أغلب البنوك عند سعر الدولار في التعاملات الصباحية ليسجل كريدي أجريكول، و إتش.إس.بي.سي، والإمارات دبي الوطني والقاهرة عند 17.82 جنيه، والعربي الأفريقي التجاري الدولي عند 17.81 للشراء.

