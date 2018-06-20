EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
اتحاد المستثمرين : ملتزمون باستقرار أسعار السلع.. والزيادة عند الضرورة
الأربعاء 20 يونيو 2018 06:37 م
الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين
أخر الأخبار
الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين
أحمد اللاهونى
أكد مجلس إدارة الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، التزام الأعضاء ورؤساء الجمعيات بالمحافظة على استقرار أسعار السلع والخدمات دون زيادات ترهق كاهل المواطنين، بعد رفع أسعار الطاقة مؤخرًا.
وقال الأعضاء، خلال اجتماع مجلس إدارة اتحاد المستثمرين، اليوم، لوضع روشتة علاج لمرحلة الإصلاح الاقتصادى، إن القرار يهدف للحيلولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية لا تتماشى مع العدالة الاجتماعية التى يسعى الجميع لتحقيقها.
وناشد أعضاء الاتحاد أصحاب الأعمال والصناعات التى ترتبط بشكل مباشر بأسعار المحروقات، برفع الأسعار فى حال الضرورة، ولكن بشكل متوائم مع نسبة الزيادة فى أسعار الوقود دون مبالغات.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا