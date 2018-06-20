اتحاد المستثمرين : ملتزمون باستقرار أسعار السلع.. والزيادة عند الضرورة

أحمد اللاهونى









أكد مجلس إدارة الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، التزام الأعضاء ورؤساء الجمعيات بالمحافظة على استقرار أسعار السلع والخدمات دون زيادات ترهق كاهل المواطنين، بعد رفع أسعار الطاقة مؤخرًا.





وقال الأعضاء، خلال اجتماع مجلس إدارة اتحاد المستثمرين، اليوم، لوضع روشتة علاج لمرحلة الإصلاح الاقتصادى، إن القرار يهدف للحيلولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية لا تتماشى مع العدالة الاجتماعية التى يسعى الجميع لتحقيقها.



