هيرميس تتقدم للبورصة بمستندات قيد زيادة رأس المال

شعار هيرميس الجديد

رجب عزالدين



قالت إدارة البورصة المصرية إن المجموعة المالية هيرميس تقدمت إليها بمستندات قيد زيادة رأس المال وجارى فحصها لعرضها على لجنة القيد.



وتقدمت الشركة بمستندات قيد زيادة رأس المصدر والمدفوع من 3 مليار جنيه الى 3.8 مليار جنيه تقريبا بزيادة قدرها 768.6 مليون جنيه موزعة على عدد 153.7 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 5 جنيهات للسهم الواحد تمويلا من الاحتياطي القانوني الظاهر بالقوائم المالية للشركة في 31 ديسمبر 2017.



وسجلت المجموعة صافى ربح قدره 1.25 مليار جنيه خلال العام المنتهي في ديسمبر 2017، مقابل أرباح بلغت 1.49 مليار جنيه في 2016.



ويبلغ رأسمال الشركة قبل الزيادة 3.07 مليار جنيه، موزعاً على 614.8 مليون سهم، بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم.