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رياضة
أبرز أرقام الجولة الأولى لمونديال روسيا
الأربعاء 20 يونيو 2018 04:32 م
أبرز أرقام الجولة الأولى لمونديال روسيا
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أبرز أرقام الجولة الأولى لمونديال روسيا
على المصرى
أسدل الستار على الجولة الأولى من دور المجموعات في منافسات بطولة كأس العالم "روسيا 2018"، والتي شهدت العديد من الأرقام، بعد الأداء الكبير من المنتخبات الـ 32 المشاركة في كأس العالم.
ونرصد فى التقرير التالى أبرز الأرقام والأحصائيات التى شهدتها الستة عشر لقاء التى أقيمت ضمن الجولة الأولى من المونديال:
• سجلت المنتخبات المشاركة 38 هدفًا في 16 مباراة، بمعدل 2.25 هدف في كل مباراة.
• شهدت مباراة إسبانيا والبرتغال تسجيل أكبر عدد من الأهداف في مباراة واحدة، حيث شهدت تسجيل ستة أهداف، جاءت مناصفة بين المنتخبين.
• أكبر نتيجة في الجولة الأولى، كانت فوز منتخب روسيا على المنتخب السعودي في المباراة الافتتاحية، حيث انتهت بفوز مستضيف المونديال بخمسة أهداف دون رد.
• شهدت الجولة الأولى بطاقة حمراء وحيدة، كانت من نصيب الكولومبي كارلوس سانشيز في مباراة منتخب بلاده أمام اليابان.
• أشهر حكام المونديال حتى الآن 49 بطاقة صفراء، بمعدل 3.06 بطاقات صفراء في كل مباراة.
• أكثر مباراة شهدت إخراج بطاقات صفراء، مباراة بلجيكا أمام بنما لحساب المجموعة السابعة، وشهدت إخراج الحكم لثمان بطاقات صفراء.
• احتسب الحكام تسع ركلات جزاء خلال 16 مباراة، تمكن اللاعبون من إحراز سبعة منها، فيما أخفق لاعبان في التسجيل، هما ليونيل ميسي خلال مباراة الأرجنتين وأيسلندا، وكريستيان كويفا لاعب بيرو خلال مباراة منتخب بلاده أمام الدنمارك.
• تم تسجيل أكبر حضور جماهيري خلال المونديال خلال الجولة الأولى عبر مباراتي روسيا والسعودية، والتي حضرها 78011 متفرجًا، وبنفس العدد أتى الحضور الجماهيري في مباراة ألمانيا والمكسيك.
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