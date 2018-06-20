التباين يسيطر على أداء مؤشرات القطاعات بالبورصة

أحمد علي





سيطر التباين على أداء مؤشرات القطاعات خلال جلسة اليوم الأربعاء



وصعد نحو 8 قطاعات فيما هبط 4 مؤشرات قطاعية وهي "الكيماويات" و"المنتجات المنزلية والشخصية" و"الخدمات والمنتجات الصناعية و السيارات" و "الرعاية الصحية والأدوية".



وتصدر مؤشر قطاع العقارات قائمة الصاعدين بنسبة ارتفاع قدرها 2.57% مغلقًا عند مستوى 2271.8 نقطة، فيما حل ثانيًا مؤشر قطاع "الموارد الاساسية" بنسبة 2.22% مسجلًا مستوى 1219.15 نقطة، وثالثًا جاء مؤشر الخدمات المالية (بإستثناء البنوك) بنسبة صعود قدرها 1.53% مغلقًا عند مستوى 844.7 نقطة.



وفي المركز الـ 4 جاء مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة صعود 0.87% مسجلا مستوى 507.11 نقطة، وخامسًا حل مؤشر قطاع السياحة و الترفيه بنسبة صعود 0.67% مغلقًا عند 449.35 نقطة.



وجاء مؤشر الرعاية الصحية و الأدوية كأكثر المؤشرات القطاعية هبوطًا بنسبة 3.88% مغلقًا عند مستوى 4878.64 نقطة، فيما كان مؤشر قطاع الكيماويات الأقل هبوطًا بنسبة 0.09% مسجلًا 895.281 نقطة.

