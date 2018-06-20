وزير الصناعة يبحث تعزيز التعاون التجارى والاقتصادى مع السودان

- نصار: المرحلة المقبلة ستشهد نقلة نوعية فى مستوى العلاقات بين البلدين





المال - خاص

أكد المهندس عمرو نصار، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أن المرحلة المقبلة ستشهد نُقلة نوعية فى مستوى العلاقات التجارية والاستثمارية المشتركة بين مصر والسودان، من خلال تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة فى كلا البلدين.

وأضاف نصار، فى بيانٍ له، اليوم الأربعاء، أنه تلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره السودانى حاتم السر، لتهنئته بتوليه المنصب، لافتًا إلى أنه تم بحث مجمل العلاقات الاقتصادية المشتركة بين الجانبين.

وشدد على ضرورة عقد مزيد من اللقاءات بين مسؤولى البلدين، لطرح وجهات النظر وإزالة أية عوائق وطرح مشروعات جديدة لنقل التعاون المشترك إلى مستويات جديدة من التكامل المبنى على تحقيق المصلحة المشتركة لكل من مصر والسودان.

وتابع: "العلاقات المصرية السودانية علاقات أزلية وتتمتع بخصوصية مشتركة وهو الأمر الذى تسعى حكومتى البلدين لاستغلاله، بهدف تحقيق التكامل الاقتصادى وخصوصًا فى ظل الرغبة السياسية الأكيدة للرئيسين عبدالفتاح السيسى وعمر البشير لنقل هذه العلاقة إلى المستوى الذى يرقى للعلاقات الأخوية والتاريخية المتميزة بين شعبى البلدين الشقيقين".

واستطرد الوزير: "تم استعراض الاستعدادات الجارية لعقد اجتماعات اللجنة التجارية المصرية السودانية المشتركة، لبحث التحديات والمشكلات التى تقف عائقًا أمام تدفق حركة التجارة بين البلدين"، داعيا نظيره السودانى إلى زيارة مصر وعقد جلسة مباحثات، لبحث اتخاذ إجراءات جذرية للتحديات العالقة وبما يسهم فى تنمية وتعزيز التعاون المشترك فى المجالات كافة وعلى مختلف الأصعدة.

من جانبه، قدم حاتم السر وزير التجارة السودانى – خلال المكالمة الهاتفية – تهنئته للمهندس عمرو نصار على ثقة القيادة السياسية واختياره لتولى منصب وزير التجارة والصناعة فى الحكومة الجديدة، مؤكداً التزام الحكومة السودانية باستكمال تنفيذ كافة الاتفاقات والبروتوكولات الموقعة مع مصر.

وأكد حرص بلاده على تنمية وتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية المشتركة مع الشقيقة الكبرى مصر، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء السودانى وجه بضروة حل كافة المشكلات والسعى نحو تحقيق طفرة فى مستوى العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين الشقيقتين.