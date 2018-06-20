EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
وزير الصناعة يبحث تعزيز التعاون التجارى والاقتصادى مع السودان
الأربعاء 20 يونيو 2018 03:40 م
عمرو نصار
أخر الأخبار
عمرو نصار
- نصار: المرحلة المقبلة ستشهد نقلة نوعية فى مستوى العلاقات بين البلدين
المال - خاص
أكد المهندس عمرو نصار، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أن المرحلة المقبلة ستشهد نُقلة نوعية فى مستوى العلاقات التجارية والاستثمارية المشتركة بين مصر والسودان، من خلال تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة فى كلا البلدين.
وأضاف نصار، فى بيانٍ له، اليوم الأربعاء، أنه تلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره السودانى حاتم السر، لتهنئته بتوليه المنصب، لافتًا إلى أنه تم بحث مجمل العلاقات الاقتصادية المشتركة بين الجانبين.
وشدد على ضرورة عقد مزيد من اللقاءات بين مسؤولى البلدين، لطرح وجهات النظر وإزالة أية عوائق وطرح مشروعات جديدة لنقل التعاون المشترك إلى مستويات جديدة من التكامل المبنى على تحقيق المصلحة المشتركة لكل من مصر والسودان.
وتابع: "العلاقات المصرية السودانية علاقات أزلية وتتمتع بخصوصية مشتركة وهو الأمر الذى تسعى حكومتى البلدين لاستغلاله، بهدف تحقيق التكامل الاقتصادى وخصوصًا فى ظل الرغبة السياسية الأكيدة للرئيسين عبدالفتاح السيسى وعمر البشير لنقل هذه العلاقة إلى المستوى الذى يرقى للعلاقات الأخوية والتاريخية المتميزة بين شعبى البلدين الشقيقين".
واستطرد الوزير: "تم استعراض الاستعدادات الجارية لعقد اجتماعات اللجنة التجارية المصرية السودانية المشتركة، لبحث التحديات والمشكلات التى تقف عائقًا أمام تدفق حركة التجارة بين البلدين"، داعيا نظيره السودانى إلى زيارة مصر وعقد جلسة مباحثات، لبحث اتخاذ إجراءات جذرية للتحديات العالقة وبما يسهم فى تنمية وتعزيز التعاون المشترك فى المجالات كافة وعلى مختلف الأصعدة.
من جانبه، قدم حاتم السر وزير التجارة السودانى – خلال المكالمة الهاتفية – تهنئته للمهندس عمرو نصار على ثقة القيادة السياسية واختياره لتولى منصب وزير التجارة والصناعة فى الحكومة الجديدة، مؤكداً التزام الحكومة السودانية باستكمال تنفيذ كافة الاتفاقات والبروتوكولات الموقعة مع مصر.
وأكد حرص بلاده على تنمية وتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية المشتركة مع الشقيقة الكبرى مصر، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء السودانى وجه بضروة حل كافة المشكلات والسعى نحو تحقيق طفرة فى مستوى العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين الشقيقتين.
وزارة الصناعة والتجارة
طارق قابيل وزير التجارة والصناعة
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا