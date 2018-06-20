حسام الملاحي: نحتاج 30 جامعة خلال 6 سنوات لاستيعاب زيادات الطلاب

جامعة عين شمس 22

جهاد سالم



قال الدكتور حسام الملاحي، رئيس جامعة النهضة، ومساعد أول وزير التعليم العالي سابقًا، إن احتياجات مصر من الجامعات الحكومية والخاصة خلال الـ 6 سنوات المقبلة تصل إلى 30، طبقًا لدراسة أعدتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.



وأشار الملاحي، إلى أن الجامعات تستقطب 2.4 مليون طالب، إلا أنه مع الزيادات السكانية المستمرة وأعداد الطلاب الوافدين، فإن أعداد الطلاب من شأنها الارتفاع إلى 4 ملايين طالب، ما يستوجب إنشاء ما بين 15 إلى 20 جامعة كحد أدنى، بشرط مراعاة التوزيع الجغرافي، خاصة فيما يتعلق بفروع الجامعات فى محافظات الصعيد والوادي الجديد والسلوم وسيناء.



ولفت الملاحي إلى أن إجمالي الجامعات الخاصة والحكومية 50، ويصل تعداد الجامعات فى دولة الأردن على سبيل المثال إلى 90 جامعة خاصة وحكومية فى الوقت الذي يصل فيه التعداد السكاني لـ 3 ملايين نسمة.



ونوه الملاحي إلى أن القطاع التعليمي يحتاج إلى استثمارات طويلة الأجل وضخ أموال ضخمة، فضلاً عن بنية تحتية قوية، ومن ثم فإن القطاع الخاص ورجال الأعمال لديهم فرصة قوية لضخ استثمارات قوية فى ذلك القطاع خلال المرحلة المقبلة، خاصة فيما يتعلق بإنشاء فروع للجامعات الدولية ما يفتح بدوره الباب لعلاقات مصرية دولية أكثر انفتاحاً.



وأكد أن تطوير التعليم الجامعي لابد وألا يقتصر على التعليم الخاص، وأنه من الضروري تفعيل ملف الشراكة والتوأمة مابين الجامعات الحكومية والخاصة، ما بدأته الوزارة منذ العام الدراسي الماضي بتدشين المراكز البحثية المشتركة.



وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي مطلع الشهر الجاري، خلال تأديته اليمين القانونية لفترة ولاية ثانية أمام مجلس النواب، قال إن ملفات وقضايا التعليم والصحة والثقافة فى مقدمة اهتماماته، وسيكون ذلك من خلال إطلاق حزمة من المشروعات والبرامج الكبرى على المستوى القومى، والتى سيكون من شأنها الارتقاء بالإنسان المصرى من خلال هذه المشروعات فى كل هذه المجالات، استنادًا إلى نظم شاملة وعلمية لتطوير منظومتى التعليم والصحة، لما تمثلانه من أهمية بالغة فى بقاء المجتمع المصرى متماسكًا قوياً.