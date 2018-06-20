سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم.. صعود لدى التجارى الدولي والقاهرة

عملات أجنبية



المال - خاص



تراوح سعر الدولار مقابل الجنيه لدى قائمة من أكبر البنوك المصرية منتصف تعاملات اليوم ، الأربعاء ، الموافق 20-6-2018 ، بين 17.78 و 17.82 جنيها للشراء و 17.88 - 17.92 جنيها للبيع ، وكشفت التعاملات عن قيام البنك التجارى الدولى برفع أسعار العملة الخضراء بنحو 3 قروش لتصل الى 17.81 جنيها للشراء فى منتصف اليوم مقابل 17.78 جنيها أمس كما بلغ سعر البيع 17.91 جنيها ، وأيضا رفع بنك القاهرة سعر الشراء والبيع بنحو قرشين ليسجلا 17.82 و 17.92 جنيها على التوالى.



وتنشر بوابة "المال نيوز" جراف تفاعلى بأسعار الدولار مقابل الجنيه فى أكبر 10 بنوك مصرية





