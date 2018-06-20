1.3 مليار قدم زيادة مرتقبة بإنتاج مصر من الغاز الطبيعى

الغاز الطبيعى بالمتوسط

■ «إيجاس»:الإنتاج الحالى يلامس 5.9 مليار قدم مكعب يوميا



نسمة بيومى



تستهدف شركتى إينى الإيطالية، وبى بى البريطانية، زيادة إنتاج الغاز من مشروعى شمال الإسكندرية، وحقل ظهر فى البحر المتوسط إلى 1.3 مليار قدم مكعب يوميًا نهاية العام الجارى.



بحسب تقرير حديث صادر عن الشركة القابضة للغاز الطبيعي «إيجاس»، اطلعت عليه «المال»، ارتفعت معدلات إنتاج مصر من الغاز الطبيعى حاليا، لتقترب من مستوى 5.9 مليار قدم مكعب يوميا، مقابل 5.5 مليار قدم مكعب مؤخرا.



تستهدف شركة بى بى البريطانية إضافة 400 مليون قدم مكعب يوميا من المرحلة الثانية من مشروع شمال الإسكندرية، المتضمنة حقلى جيزة وفيوم.



يشار إلى أن وضع المرحلة الأولى من مشروع شمال الإسكندرية-غرب المتوسط العميق، التى ضمت حقلى « تورس وليبرا» على الإنتاج باستخدام التسهيلات البرية لشركة «البرلس» فى نهاية مارس 2017، بطاقة إنتاجية للحقلين بين 630 -700 مليون قدم، وتضم حقول شمال الإسكندرية إلى جانب حقلى ليبرا وتورس، 3 حقول أخرى هي جيزة – وفيوم - وريفين.



يقدر احتياطي المشروع من الغاز الطبيعى والمتكثفات 5 تريليونات قدم مكعب و55 مليون برميل، وتنفيذ المشروع بأحدث التكنولوجيات التى تستهدف حفر وإكمال 21 بئرًا بالمياه العميقة، بإجمالى استثمارات يبلغ 11.3 مليار دولار.



بينما تستهدف شركة إينى الإيطالية زيادة إنتاج حقل ظهر 900 مليون قدم مكعب يوميا، ليصل إلى 2 مليار قدم، بدلا من 1.1 مليار حاليا.



ويتوزع ملكية مشروع حقل «ظهر» بين شركة إينى الإيطالية بحصة 50 %، وبى بى البريطانية، بواقع 10 % وروزنفت الروسية 30 %، ومبادلة الإماراتية 10 %.



تسعى الحكومة المصرية إلى التوقف النهائى عن استيرادها للغاز الطبيعى المسال، بختام العام الجارى، معولة فى ذلك على إنتاجية الغاز الطبيعى من المشروعات الجديدة، على رأسها «ظهر» و»شمال الإسكندرية».