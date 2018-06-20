18 مليار جنيه ميزانية البحث العلمى للعام المالى الجديد

محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا

■ صقر: المياه والطاقة المتجددة والزراعة على قائمة الأولويات



جهاد سالم



كشف محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، عن الاتفاق مع وزارة التعليم العالى على زيادة مخصصات البحث العلمى خلال العام المالى الجديد لتصل إلى 18 مليار جنيه.



أضاف صقر أن ميزانية الوزارة تمثل %0.75 من الناتج القومى الإجمالى، بزيادة طفيفة عن العام السابق، عندما بلغت المخصصات %0.72.



أشار صقر إلى أن مخصصات البحث العلمى لا زالت أقل من الاستحقاق الدستورى، وهى %1 من الناتج المحلى الإجمالى، إلا أنه على مدار الأعوام المنقضية شهدت صعودا تدريجيا، من %0.4 لتصل إلى0.75 % حاليا.



قال صقر إن أهداف الأكاديمية خلال العام المالى المقبل ترتكز على المشروعات والأبحاث فى مجالات تحلية المياه، والطاقة الجديدة، والمتجددة، والزراعة، لا سيما مشروع المليون ونصف فدان، فضلا عن دعم الابتكار، وريادة الأعمال، وتعميق التصنيع لزيادة المكون المحلى إلى %70، عبر دعم التحالفات التكنولوجية فى القطاعات المعنية.



تابع أن الأكاديمية تستهدف توسيع قاعدة احتضان الشركات الناشئة من خلال برنامج حاضنة الأعمال «انطلاق»، التى ترعى حتى الآن 63 شركة.



أردف أن الأكاديمية تمول وترعى العديد من الأبحاث التكنولوجية، فى مجال الأنظمة المدمجة، وإنترنت الأشياء، والتحكم عن بعد، فى إطار دعم التوجه الدولى للاهتمام بالتكنولوجيا الحديثة، كما ترعى العديد من الأبحاث فى مجال الهندسة الطبية، وقطعت شوطاً كبيراً فى ذلك التخصص من خلال أحد التحالفات التكنولوجية لتصل إلى التصنيع والتصدير.



استكمل أن أحد التحالفات التكنولوجية بدأ بالفعل فى تصنيع عدادات كهرباء ذكية، وتوريدها لشركة جنوب القاهرة للكهرباء وتركيبها فى مدينة الشيخ زايد.











