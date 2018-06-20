سائقو «أوبر» و«كريم» يبدأون إضرابا جزئيا لمدة أسبوع

تاكسى أوبر

محمود جمال وسمية كمال



بدأ عدد من سائقى شركتى « أوبر» و«كريم » لطلب سيارات الأجرة أونلاين إضرابا جزئيا أمس ولمدة أسبوع، احتجاجا على الزيادات غير المرضية فى أسعار البنزين– على حد تعبيرهم.



ورفع السائقون عبر مواقع التواصل الاجتماعى عدة مطالب منها زيادة رسوم بداية الرحلة من 7 جنيهات إلى 10، وسعر الكيلومتر من 230 إلى 300 قرش.



وقال وكيل معتمد للشركتين– رفض ذكر اسمه - إن الزيادات الجديدة فى أسعار رحلات «أوبر» و«كريم» غير مرضية للسائقين ولا تتلاءم مع ارتفاع أسعار البنزين الأخيرة، وتعوق قدرتهم على تحمل سداد أقساط السيارات الشهرية.



يشار إلى أن الحكومة قررت يوم السبت الماضى رفع أسعار المحروقات بجميع أنواعها، ليرتفع سعر لتر بنزين 92 بنحو175 قرشا، ليصبح 6.75 جنيه بدلا من 5، وبنزين 80 من 3.56 جنيه إلى 5.5، وبنزين 95 إلى 7.75 جنيه بدلا من 6.6.



وأوضح أحمد يحيى، كابتن يعمل مع «أوبر» منذ عامين، أن تعديل أسعار رحلات الشركة تقل عن تكلفة شراء قطع الغيار وإجراء صيانة دورية للسيارات، والتى ترتفع لأكثر من الضعف، مشيرا إلى أن سعر تغيير تيل الفرامل أغلب الطرازات المتستخدمة ارتفع من 400 إلى 1200 جنيه.



وأكد لـ « المال » أن من أبرز مطالب السائقين تطبيق زيادة 20 % على إجمالى تكلفة الرحلة، خاصة وأن الراكب يستغرق وقتا طويلا فى الوصول إلى الكباتن وبدء المشوار رسميا.



وقال مصدر مسئول بشركة «كريم مصر» إن الشركة تسعى إلى توفير خدمة آمنة بسعر عادل للمستخدمين، وتوفير بيئة عمل مناسبة للكباتن، لافتا إلى أن الأسعار التى تم تداولها أمس الأول عبر المواقع الإلكترونية مؤقتة لحين إصدار الزيادات الرسمية.



على صعيد آخر، كشف أحمد حلاوة، مدير شركة «إيجى تاكسى» لطلب سيارات الأجرة عبر المحمول، عن تأجيل إطلاق نشاطها رسميا إلى الأحد المقبل بدلا من غد لحين دراسة الأسعار الجديدة للمحروقات بعد زيادتها بشكل كبير للغاية.



وأضاف لـ «المال» أن مجلس إدارة الشركة قرر أمس بدء أعمالها فى مدن المنصورة وطنطا والسويس والزقازيق وبورسعيد ودمياط كمرحلة أولى، ثم القاهرة والإسكندرية لاحقا.



ولفت إلى أن التطبيق متوافر على هواتف «الآندرويد» و« الآيفون »، وتبلغ رسوم بداية الرحلة 7جنيهات، بينما يصل سعر الكيلومتر إلى 275 قرشا، و45 قرشا لدقيقة الانتظار، علما بأن الحد الأدنى للمشوار 10 جنيهات.



وأعلنت « أوبر» عن زيادة أسعار رحلاتها %15 على خدمات «أوبر إكس»، و«أوبر سيليكت»، و«سكوتر»، ويقدر عدد عملائها هى و«كريم» فى مصر بنحو 7 ملايين.

