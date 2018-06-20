منتخب مصر يعود إلى جروزني ويبدأ استعداداته للقاء السعودية

منتخب مصر يعود إلى جروزني

علي المصري:



تغادر بعثة منتخب مصر مدينة سان بطرسبرج صباح اليوم، عائدة إلى جروزني المقر الدائم لمعسكر الفريق خلال تواجده في روسيا للمشاركة في بطولة كأس العالم.



ومن المتوقع أن تصل البعثة في الثانية ظهرا "الواحدة بتوقيت القاهرة"، حيث يؤدي الفريق تدريبه اليوم في السابعة مساء "السادسة بتوقيت القاهرة"، في أولى استعداداته للقاء المنتخب السعودي يوم الإثنين المقبل بمدينة فولجاجراد التي سينتقل إليها الفريق يوم السبت المقبل ضمن الجولة الأخيرة للمجموعة الأولى.



تقام تدريبات اليوم وحتي موعد السفر إلي مدينة فولجاجراد على ملعب أحمد أرينا بمدينة جروزني، والمخصص لتدريبات المنتخب.