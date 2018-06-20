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استثمار
«قطاع الأعمال: دراسة أوضاع الشركات والاستعانة بالقطاع الخاص
الأربعاء 20 يونيو 2018 11:15 ص
هشام توفيق
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قطاع الأعمال: ربحية 4 شركات تكسر حاجز المليار جنيه
هشام توفيق
المال-خاص
عقد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعا أمس مع قيادات الوزارة والعاملين بها واستعرض عددًا من محاور خطة عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن الهدف الأساسى هو الإصلاح وتحقيق طفرة نوعية فى أداء الشركات التابعة، وكذلك تكليفات القيادة السياسية ومن بينها رفع مستوى التعاون والتنسيق مع الوزارات لتحقيق التكامل بين الجهود الحكومية.
وأكد الوزير ضرورة إجراء دراسة دقيقة وشاملة لأوضاع الشركات التابعة وتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والمخاطر لاتخاذ القرارات السليمة بشأنها بما يسهم فى تعظيم مساهمتها فى الاقتصاد، والتحقق من جدواها قبل ضخ أى استثمارات جديدة.
وأوضح أن الوزارة ستعمل على تقديم الدعم الكامل ومساعدة الشركات التابعة لتحسين إدارة استثمارات الدولة بالشركات المملوكة لها، خاصة أنها تواجه تحديات ضخمة، مشيرًا إلى أهمية وضع معايير قياسية للصناعات التى تعمل بها الشركات التابعة، والاستعانة بخبرات القطاع الخاص.
وأكد ضرورة العمل على إعادة تأهيل العنصر البشرى والاستفادة من الطاقة البشرية مع رفع كفاءة العاملين ومهاراتهم وتحسين بيئة العمل.
القطاع الخاص
وزارة قطاع الأعمال
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