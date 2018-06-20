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رياضة
عقب هزيمة المنتخب.. برلماني يطالب بإجراء انتخابات اتحاد الكرة
الأربعاء 20 يونيو 2018 10:53 ص
اتحاد الكرة المصري
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اتحاد الكرة المصري
ياسمين فواز
تقدم النائب سمير البطيخي، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بأول طلب إحاطة لوزير الشباب والرياضة بعد خروج المنتخب من الدور الأول لمونديال كأس العالم 2018، عقب هزيمته أمام نظيره الروسي -أمس الثلاثاء.
وطالب البرلماني، بضرورة إجراء انتخابات اتحاد الكرة وفقًا لقانون الرياضة الجديد.
وخسر المنتخب المصرى بقيادة اللاعب العالمي محمد صلاح أمام المنتخب الروسي -أمس الثلاثاء- بثلاثة أهداف مقابل واحد.
ودافع هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب الوطني، قائلاً: "إن الفريق قدم مباراة جيدة أمام نظيره الروسي، رغم الأخطاء الفادحة التي شهدتها".
البرلمان
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