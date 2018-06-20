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عقـــارات
تثبيت أسعار أراضى المجتمعات العمرانية لمدة 3 سنوات
الأربعاء 20 يونيو 2018 10:13 ص
الوحدات السكنية 22
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الوحدات السكنية 22
بدور إبراهيم:
تترقب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إصدار قرار وزارى بتثبيت أسعار أراضيها الجديدة والمزمع طرحها لمدة 3 سنوات، وتعليق العمل بالمادة الخاصة فى اللائحة العقارية للهيئة والتى تقضى برفعها بنسبة %10 سنويًا عن آخر طرح.
وكشف مصدر مسئول، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن الهيئة رأت تعليق العمل بالمادة 27 من لائحتها والتى تنص على أن يكون التصرف فى الأراضى والمحال والوحدات المخصصة لغرض تجارى أومهنى بعدة طرق، منها المزاد العلنى.
كما نصت على أنه يجوز التصرف مباشرة فيما يتبقى من أراض أووحدات لم يتم بيعها بذات المزاد العلنى أوالأراضى والوحدات التى لم يعلن عنها على أساس أعلى سعر تم إرساء المزاد به فى مثيلاتها أوالسعر الأساسى أيهما أكبر، وذلك بعد العرض على اللجنة العقارية الرئيسية، على أن تضاف نسبة (%1) شهرياً اعتباراً من الشهر التالى للمزاد حتى الشهر التالى لتقديم الطلب وبحد أقصى %10 سنوياً، على أن يجرى مزاد كل فترة زمنية مناسبة للوقوف على الأسعار فى حينه.
وأشار المصدر إلى أن القرار المرتقب يأتى فى ضوء المتغيرات والتحديات الاقتصادية من التضخم والارتفاعات المتزايدة فى تكاليف تنفيذ المشروعات مع الزيادات فى أسعار المحروقات ومواد البناء والنقل والعمالة وغيرها، بما يسهم فى رفع أسعار الوحدات السكنية والتى يتحملها بالكامل المواطن.
ولفت إلى حرص الهيئة على التيسير على المستثمرين والشركات العقارية ودفع عمليات الاستثمار والتوسع فى تنفيذ المشروعات وكذلك العمل على عدم حدوث زيادات سعرية غير متوازنة إسهاماً فى استمرار تلبية احتياجات المواطنين الراغبين فى الحصول على وحدات سكنية .
وأوضح أن المادة كانت تُطبق مراعاة لمعدلات التضخم السنوية وعقب الموافقة على تعليق العمل بها سيتم التطبيق على الأراضى الجديدة المزمع طرحها .
وكانت المجتمعات قد حصلت على موافقة مجلس الوزراء مارس الماضى، بشأن خفض وتثبيت الفائدة البنكية على أقساط جميع أراضى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عند %12 على أن يتم العمل بسعر فائدة البنك المركزى حال خفضها عن ذلك الحد، ويطبق القرار على جميع الأراضى المستحق عليها أقساط، والأخرى التى سيتم طرحها قريبًا.
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