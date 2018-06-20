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سيـــاســة
برلماني يحذر المصريين من شائعات ضرب الاستقرار
الأربعاء 20 يونيو 2018 01:08 ص
الشائعات
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الشائعات
ياسمين فواز
طالب النائب مصطفى الكمار عضو مجلس النواب عن دائرة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، الشعب المصري بالتحري والتأكد من صحة المعلومات والإشاعات قبل المساعدة في نشرها، وعدم السماح لأصحاب المصالح ومروجي الشائعات ببث سمومهم داخل المجتمع المصري.
واستطرد الكمار أن الفترة الحالية، في ظل الاجراءات الاقتصادية الصعبة، سيكون هناك محاولات من بعض الجهات والقوى، لإطلاق عدد من الشائعات في محاولة لضرب الاستقرار، وإحداث بلبلة في الرأي العام، وهو ما شهدناه من خلال إطلاق مجموعة من الشائعات، التي ظهرت بشكل متسارع جدا.
وأضاف الكمار أن هناك الكثير من الشائعات التي انتشرت في الفترة الأخيرة، والتي لاقت رواجا بين أوساط الشعب المصري، على أنها حقيقة بالرغم من أنها عكس ذلك، منها مثلا شائعة سفر بعض النواب لروسيا على حساب الدولة المصرية، وهو الأمر الذي نفاه النواب ونفاه المجلس.
وأشار الكمار إلى أن هناك شائعة أخرى انتشرت حول فرض ضرائب على مستخدمي هواتف الآيفون، وضرائب على عرباب الفول، أو الاستغناء عن المستشارين أو تخفيض رواتب المديرين بالجهاز الادارى للدولة، وهو الأمر الذي نفاه وزير المالية، إلى جانب قيام بعض مواقع التواصل الاجتماعى تنشر أخبارا كاذبة وتدعى نسبتها لمواقع إخبارية شهيرة عبر وضع لوجو هذه المواقع وهو ما يعد تدليسا على الرأى العام.
وأضاف الكمار أن الحكومة يجب أن تكون منتبهة لهذه الشائعات، وعلى تواصل دائم مع وسائل الإعلام، لدحض تلك الشائعات، قبل انتشارها، كذا تحري وسائل الإعلام كافة عن أي أخبار قبل نشرها.
ودعى الكمار الشعب المصري للتأكد من المعلومة قبل مشاركتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أو بين الأهل والجيران، خاصة في ظل سهولة التأكد من المعلومات في ظل وجود الانترنت والهواتف الذكية مع معظم المواطنين.
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