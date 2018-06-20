هبوط 5 بورصات عربية بقيادة دبى

هبوط الاسهم

خالد بدر الدين



هبطت مؤشرات 5 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات الثلاثاء بقيادة بورصتى الإمارات: دبى و أبوظبى بسبب البنوك وشركات العقارات وشركات الطاقة مع انخفاض أسعار البترول، بينما لا تزال بورصات السعودية والدوحة والبحرين مغلقة تحتفل بعيد الفطر المبارك.



وذكرت وكالة وكالة رويترز، أن مؤشر سوق مال دبى العام هوى بأكثر من 1.5 % ليرتد إلى حوالى 2939 نقطة مع انخفاض أسعار أسهم شركة إعمار العقارية بحوالى 5.2 % و بنك دبى الإسلامى و بنك NBD الإماراتى بحوالى 1 % لكل منهما.



وتراجع مؤشر سوق مال أبوظبى العام بحوالى 0.6 % لينزل إلى حوالى 4562 نقطة بقيادة شركة أبوظبى الوطنية للطاقة (طاقة) التى خسرت أسعار أسهمها حوالى 4.1 % مع ضعف أسعار البترول بسبب التوترات التجارية الأمريكية الصينية التى تسببت فى ذعر المستثمرين و حدوث موجات بيع ضخمة فى معظم البورصات العالمية ولاسيما الآسيوية.



وانخفض المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بحوالى 0.9 % ليسجل 16068 نقطة بقيادة شركة طلعت مصطفى جروب التى هوت أسعار أسهمها بحوالى 1.7 % والبنك التجارى الدولى بأكثر من 3.1 % .



وتراجع مؤشرا بورصتى الكويت ومسقط بنسبة طفيفة بلغت 0.4 % للأولى و 0.2 % للثانية ليستقرا عند 4805 نقطة و 4589 نقطة على الترتيب .