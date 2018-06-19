أحمد سلامة : تربطني بالدراما الصعيدية كيمياء وسحر خاص

أحمد سلامة

نجاح سلسال الدم فاق التوقعات واغلق جرس هاتفي بسببه .



حوار – أحمد حمدي



استطاع الفنان أحمد سلامة أن يصنع لنفسه بصمة مميزة في مشواره الفني لسنوات خاصة في الأدوار الصعيدية في مسلسلات "ذئاب الجبل" و"حدائق الشيطان" و"الضوء الشارد" و"سلسال الدم" في اجزاءه المختلفة التي حققت نسبة مشاهدة كبيرة خاصة الجزء الاخير الذي يعرض في شهر رمضان ويجسد فيه شخصية حمدان والتي جذبت الجمهور.



"المال" التقت الفنان احمد سلامة وتحدثت معه عن كواليس مسلسل "سلسال الدم" ورأيه في الدراما الصعيدية المقدمة في شهر رمضان ، والالفاظ الموجودة بالمسلسلات في الشهر الكريم ، وجيله الذي عاد بقوة بعد فترة طويلة في الاعمال الدرامية مثل النجوم ياسر جلال ومحمد رياض .



بدا الفنان أحمد سلامة حديثه للمال فقال: إنه توجد بينه وبين الدراما والمسلسلات الصعيدية كيمياء وسحر خاص بالنسبة له، مؤكدا أنه لا يوجد مسلسل صعيدي لم يحقق النجاح السنيوات الماضية أو لم يجذب الجمهور له.



وأشار إلى أن الدراما الصعيدية لا تجذب الجمهور الصعيدي فقط ، وانما الجمهور في الوطن العربي باكمله ، مؤكدا أنه يضطر لاغلاق جرس هاتفه الخاص وهو يشاهد المسلسل من كثرة التهاني عن العمل .



وأضاف: نجاح المسلسل بهذا المستوى هو هبة من ربنا ، فمهما توقعنا كممثلين اننا سنحقق نجاحا في اي عمل نجتهد فيه وذلك امر طبيعي ان نجتهد قدر استطاعتنا لكن لانستطيع ابدا أن نضمن النجاح، فهو توفيق من الله في النهاية ،لافتا الى انه يشكر الله على هذا النجاح ،خاصة شخصيته حمدان التي قدمها في المسلسل.



وعن اتهام البعض للمسلسلات الصعيدية المقدمة في شهر رمضان بانها لاتمثل الواقع في الصعيد قال سلامة : قد يرى البعض ذلك بالفعل لكون الاعمال فيها اشياء سلبية لايحبون ان تنسب لاهل الصعيد ، لكن الدراما لايمكن ان تقدم الجوانب الايجابية طيلة الوقت فقط ، فتبدو الأمور وكأن جميع الاشخاص ملائكة ولا يوجد سلبيات، فالدراما قائمة على الصراع، وأسباب نجاح "سلسال الدم " الصراع الموجود بين ناصرة وهارون طيلة الوقت .



ووجه سلامة رسالة للجمهور قائلا " اكملوا مشاهدة هذه المسلسلات الصعيدية مثل "طايع "و" نسر الصعيد" ، ولاتحكموا عليها مسبقا دون مشاهدتها جيدا لانه مبذول فيها جهدا كبيرا ،والممثلين بها في افضل حالاتهم التمثيلية في رايي ، لذلك لايجب ان نتسرع في الحكم عليها .



وأبدى الفنان الكبير استياءه الشديد من وجود الفاظ خادشة للحياء في أي مسلسل يقدم للاسرة المصرية سواء في شهر رمضان او خارجه ، ومهما كانت نوعية المسلسل دراما او اكشن او رومانسي ، وبرغم ان هذه اللفاظ غير مستحبة في السينما الا ان الجمهور يذهب بنفسه للسينما ، اما التلفزيون فيدخل للبيوت بسهولة ، مضيفا : يمكن ان نقدم نفس المعنى الذي نريد ايصاله من لفظ معين بكلمات اخرى راقية لان ذلك غير مستحب في الدراما .



وعن عودة أبناء جيله الفني بقوة السنتين الأخيريتين في الدراما المصرية وعلى راسهم ياسر جلال والنجومية التي وصل لها الان في مسلسل ظل الرئيس ورحيم في رمضان هذا العام ومعه محمد رياض ايضا قال سلامة : سعيد للغاية بنجاحهم الاثنين واي نجاح لاي فنان من جيلي اشعر انه نجاح لي شخصيا بكل صدق.



وتابع قائلا: جيلنا ظلم لوقت طويل لكن يحسب للمنتج ريمون مقار إعادة إحياءه لجيلنا مرة ثانية، مؤكدا "النجاح ليس له موعد محدد"، وطالما لدينا إرادة لتحقيق النجاح فلا مانع منه في أي وقت.



ولفت إلى أن نجاح أحمد عبدالعزيز وياسر جلال ومحمد رياض أصبح ظاهر للجميع بعد فترة طويلة، مشيرا إلى أنه يحب مشاهدة أعمالهم بدرجة أكبر من مسلسله سلسال الدم.



وتمنى أن يرى مصر الفترة القادمة صاحبة قرار صائب ومتسيدة ومنتجة بكل شبابها وطاقتها الإنتاجية ومواردها.