لقاء سويدان : أشاهد مسلسلات رمضان على يوتيوب بسبب الإعلانات

لقاء سويدان

- أتمنى مشاركة ابنتي في عمل فني بعد تجربتها في ضد مجهول



حوار – أحمد حمدي



لم تشارك النجمة لقاء سويدان في أي عمل درامي في شهر رمضان لأول مرة منذ سنوات، وقررت إعطاء الفرصة هذا الموسم لابنتها جومانا للمشاركة في مسلسل ضد مجهول كتجربة أولى في التمثيل مع النجمة غادة عبدالرازق، مشيرة إلى أنها كانت موجودة معها في كواليس التصوير لدعمها ومساندتها.



"المال" التقت لقاء سويدان وتحدثت معها عن كواليس مشاركة ابنتها جومانا في مسلسل "ضد مجهول" ورد فعل الجمهور ورايها في مسلسلات رمضان والاعلانات الكثيرة التي عرضت خلال الشهر الكريم.



أكدت الفنانة لقاء سويدان في حوارها للمال انها حرصت على متابعة مسلسلات كثيرة في شهر رمضان منها ضد مجهول للنجمة غادة عبد الرازق واعجبت بمسلسلات ابو عمر المصري وعوالم خفية وليالي اوجيني ومؤكدة هناك اعمال درامية ثكيرة جيدة في رمضان هذا الموسم .



وعن هجوم بعض اصحاب المهن و الوظائف على صناع الدراما في رمضان واتهامهم بانهم اهانوهم في مسلسلاتهم قالت : بهذا الشكل لن نقدم فنا وابداعا ابدا لاننا طيلة حياتنا نتحدث ونعرض المهن المختلفة في الاعمال التليفزيونية والسينمائية سواء المحاميين او الاطباء او ضباط الشرطة .



وأضافت ليس معنى انتقاد عمل درامي لمهنة معينة ان جميع من يمتهنها فاسد فكل مجال فيه الصالح والردئ .



وعن وجود التصنيف العمري في المسلسلات اغلبها هذا العام في شهر رمضان قالت : ليس هذا الموسم فقط يوجد تصنيف عمري للاعمال الدرامية بل السنين الماضية كان فيها تصنيف عمري ايضا ،مشيرة الى ان ذلك مهم لان هناك مشاهد لايمكن حذفها من مسلسل معين ولكن لايجب ان يراها اطفالنا وابنائنا في البيوت بالرغم من انه اصبح من الصعب السيطرة على الامور بشكل حاد بسبب وجود السوشيال ميديا واليوتيوب حاليا .،و ذلك



وعلقت لقاء عن كثرة الاعلانات الموجودة في شهر رمضان فقالت : اكره وجود اعلانات كثيرة بين المسلسلات ولم استطع مشاهدة اعمال درامية كثيرة بسببها في رمضان مضيفة انها تفضل مشاهدة المسلسلات على يوتيوب حتى لاتستفز من كثرة الاعلانات .



وعن مشاركة ابنتها جومانا لاول مرة في الدراما في مسلسل ضد مجهول في رمضان علقت لقاء : انها كانت تشجعها على الدور والتجربة وسعيدة برد فعل الجمهور عنه برغم انه كانه صغيرا لكن لفتت الانظار لها وكانت تتواجد معها في كواليس التصوير الفترة الماضية لدعمها .



وأوضحت لقاء أن مشهد اغتصاب ابنتها في المسلسل كان صعبا للغاية عليها برغم انها مشهد تمثيلي لكن خشيت ان تتاثر ابنتها جومانا نفسيا بسببه لكن الحمد لله مر على خير وحقق نسبة مشاهدة كبيرة على يوتيوب فور عرض الحلقة .



وتابعت انها تتمنى ان تقدم دورا مع ابنتها الفترة القادمة برغم ان ابنتها كانت ترفض الظهور معها في عمل فني سابقا حتى لاتعتمد على اسمها الفني .



ونوهت الى انها كانت تنصحها بعدم التمثيل وانما الاحساس بمشاهدها حتى تظهر بشكل مميز للناس وهناك فنانون وقفوا بجانبها في هذه التجربة مثل حنان مطاوع وروجينا وفراس سعيد .



ولفتت ايضا الى ان هذه مشكلة كبيرة يواجهها ابناء الفنانون دائما انهم يقلقون من عدم اهتمام الجمهور بموهبتهم لكونهم ابناء عائلة فنية لذلك يبذلون جهدا كبيرا حتى يثبتوا انفسهم في الفن ويؤكدوا موهبتهم للناس في الاعمال الفنية .



وتمنت لقاء ان يكون حظ ابنتها جومانا الفترة القادمة افضل من حظها في العمل بالفن وتحقق مكانة ونجومية كبيرة .



وأشارت إلى أنه حتى الآن لا توجد عروض معينة في السينما أو الدراما لابنتها جومانا بعد مشاركتها في مسلسل ضد مجهول مع النجمة غادة عبد الرازق لكونها تتانى في الاختيار للدور الذي ستقدمه بعد تجربتها الأولى.