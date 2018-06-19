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رياضة
صلاح ينهي أسطورة مجدي عبدالغني
الثلاثاء 19 يونيو 2018 10:29 م
محمد صلاح 5
أخر الأخبار
محمد صلاح 5
علي المصري
نجح محمد صلاح، لاعب المنتخب المصري، في تسجيل أول أهداف الفراعنة في بطولة كأس العالم المقامة حاليًا، أمام المنتخب الروسي.
وحطم صلاح الذي أحرز الهدف الأول لمصر، في الدقيقة 73 من ركلة جزاء، أسطورة مجدي عبدالغني، اللاعب السابق للفراعنة، الذي سجل هدفا في نسخة مونديال 1990 أمام هولندا.
وفاز المنتخب الروسي على نظيره المصري بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين، في إطار الجولة الثانية من المجموعة الأولى بمونديال 2018.
ورفع الدب الروسي رصيده للنقطة السادسة محتلا صدارة المجموعة اﻷولي، متفوقا علي منتخب أوروجواي صاحب المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط، والذي سيلاقي منتخب السعودية غدا اﻷربعاء، فيما يقبع منتخب مصر في المركز الأخير بدون رصيد من النقاط.
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