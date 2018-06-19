تركي آل الشيخ يتعهد بموسم انتقالات تاريخي للأهرام

تركي آل الشيخ

علي المصري



تعهد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة السعودية، بإبرام صفقات متميزة في الموسم الجديد، لتدعيم فريق اﻷهرام بعد شراءه رسميا من إدارة نادي اﻷسيوطي سبورت.



وهناك مفاوضات مع عدد كبير من لاعبي الكرة المصرية، من أجل ضمهم لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، أبرزهم ثنائي إنبي رامي صبري ومحمد مجدي "قفشة"، وثنائي الزمالك علي جبر وباسم مرسي، ومحمود متولي لاعب الإسماعيلي، وثلاثي سموحة حسام حسن ورجب بكار والمهدي سليمان.



وفي مفاجأة كبري، أرسل آل الشيخ عرضا رسميا مغريا للمهاجم الغاني أسامواه جيان، لضمه لصفوف اﻷهرام في الموسم الجديد، بجانب التفاوض مع المدرب البرازيلي المخضرم لويس فيليبي سكولاري، لتدريب الفريق.



ويسعي رئيس هيئة الرياضة السعودية، لإبرام صفقات متميزة لتدعيم الفريق المصري، في الموسم الجديد، وأن هناك لاعبين آخرين على ردار الفريق، ولكن هناك أولويات في التعاقد.



وكان محمود الأسيوطي، مالك النادي السابق، قد أعلن بيع النادي إلى أحد الشركات السعودية، التي تسعى للاستثمار في مصر خلال الفترة المقبلة، وسيتم تغيير اسمه إلى الأهرام.