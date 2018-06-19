مصر تستعين بصلاح بحثا عن آحياء آمال الصعود أمام روسيا المنتشية

محمد صلاح في احتياطي منتخب مصر امام اوروجواي

علي المصري



يدرك منتخب مصر أهمية الفوز على روسيا المضيفة اليوم الثلاثاء في سان بطرسبورج، في حال أراد الإبقاء على آمال تأهله للمرة الأولى في تاريخه إلى الدور الثاني من كأس العالم "روسيا 2018"، وللقيام بذلك يحتاج إلى نجاعة هجومية قد يوفرها نجمه العائد من إصابة محمد صلاح.



وغاب أفضل لاعب أفريقي وفي إنجلترا الموسم الماضي عن مباراة أوروغ جواي، فقدم لاعبو المدرب الارجنتيني هكتور كوبر، أداء دفاعيا منضبطاً وملتزماً تكتيكياً، إنما من دون فاعلية أو خلق أي فرص حقيقية أمام المرمى، وبفقدانهم التركيز خلال ضربة حرة في الدقيقة قبل الأخيرة، اهتزت شباكهم في مباراتهم المونديالية الأولى منذ 1990.



وفي ظل فوز روسيا الساحق على السعودية 5-صفر في المباراة الافتتاحية، قد لا تكفي مصر نقطة التعادل مع أصحاب اﻷرض والجمهور، إذا ما تساوى المنتخبان بالنقاط في نهاية منافسات المجموعة الأولى التي تبدو أوروجواي مرشحة قوية لحجز إحدى بطاقتيها.



أهمية نتيجة المنتخب المصري يوازيها اللغط حول عودة صلاح لخوض المباراة بعد غيابه منذ 26 مايو الماضي، لإصابته بالتواء في مفصل كتفه خلال مباراة فريقه ليفربول الإنجليزي وريال مدريد الإسباني في نهائي دوري أبطال أوروبا.



وفي ما بدا أنها مناورة أو محاولة لإرباك الخصم من كوبر الذي قال عشية مباراة أوروجواي أن صلاح جاهز بنسبة 100% تقريبا لخوض المواجهة قبل إبقائه خارجها، أشار طبيب الفريق محمد ابو العلا أن صلاح جاهز تماماً لخوض مباراة روسيا.



لكن مع ظهور هداف الدوري الإنجليزي وهو يجد صعوبة في ارتداء ملابس التدريب يوم السبت وتدربه الأحد في جروزني في تقسيمة مع الفريق الرديف، زادت التوقعات حول إمكانية مشاركته بديلا أمام المنتخب الروسي.



وقال عضو الاتحاد المصري كرم كردي في أن صلاح سيشارك بنسبة بين 90 و95%، فيما غرد وكيل اللاعب رامي عباس، يوم الاثنين عبر تويتر، باقتضاب: "محمد لائق بدنياً".



ودفع كوبر في مباراة أوروجواي بلاعب الوسط الهجومي عمرو وردة بدلاً من صلاح، فنال أداؤه استحساناً كبيراً من الجهاز الفني والجماهير.



بعد فقدان نقطة التعادل من أوروجواي في الرمق الأخير، يصر لاعبو مصر على تحقيق الفوز، وقال رمضان صبحي الذي دخل بديلاً لوردة: "ستكون مباراة روسيا نقطة فاصلة، هم فريق جماعي لا يعتمد على الأفراد وهذا أخطر".



وأشار محمود عبد المنعم "كهربا" الذي دخل أيضا بدلاً من المهاجم مروان محسن: "لن نتنازل عن الفوز ضد روسيا والسعودية أيضاً، نعد الجميع بتقديم أداء مختلف".



من جهته، قال الحارس المخضرم عصام الحضري بعد الوصول إلى سان بطرسبورج: "إذا كان للاعبين روح أكثر من مباراة أوروجواي أطالبهم بإخراجها".



وبعدما كان مركز حراسة المرمى محط اهتمام في ظل امكانية تحطيم الحضري "45 عاماً" الرقم القياسي لأكبر اللاعبين سناً في تاريخ المونديال، أصبح من شبه المؤكد اعتماد الشناوي مرة جديدة، بعد تألقه أمام المهاجمين الفذين لويس سواريز وأدينسون كافاني ونيله جائزة أفضل لاعب في المباراة، علماً أنه رفض تسلمها لأنها مقدمة من شركة مشروبات كحولية.



وعن إشراك الشناوي ضد روسيا، علق مدير المنتخب إيهاب لهيطة: "لقد كان متألقاً وقد صب هذا الامر في صالحه، ومن الوارد ان يكون اساسيا".



في المقابل، يغيب عن روسيا التي تواجه مصر للمرة الأولى وتبحث عن تأهلها الأول إلى الدور الثاني بعد الحقبة السوفياتية، لاعب وسطها المصاب ألان دزاجوييف الذي رأى ان مصر فريق جيد جداً ومنظم كثيراً، مستواها أفضل من السعودية.



وأصيب لاعب وسط سسكا موسكو في المباراة الأولى وسيغيب لنحو عشرة أيام، وقد حل بدلاً منه دنيس تشيريتشيف الذي سجل هدفين، فيما عاد إلى التدريبات الجماعية الظهير الأيمن يوري جيركوف.



ويبحث الدب الروسي عن خطف الثلاثة نقاط من الفراعنة في لقاء اليوم، حيث يعتلي أصحاب اﻷرض والجمهور قمة المجموعة اﻷولي برصيد ثلاثة نقاط، بفارق اﻷهداف عن أوروجواي التي ستلاقي غدا اﻷربعاء السعودية متذيلة المجموعة بلا رصيد من النقاط.