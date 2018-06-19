بالهزيمة من روسيا.. مصر تودع كأس العالم أكلينيكيا

منتخب روسيا

_ روسيا أول المتأهلين لدور الستة عشر للمونديال



علي المصري



ودع منتخب مصر لكرة القدم، منافسات كأس العالم "روسيا 2018"، أكلينيكيا، بعد خسارته الثانية علي التوالي، بهدفين نظيفين، أمام منتخب روسيا بثلاثية نظيفة، ضمن الجولة الثانية للمجموعة اﻷولي للبطولة.



اختلف حال منتخب مصر خلال شوطي اللقاء، بعدما سيطر الفراعنة علي مجريات اﻷول، فيما أنهي المنتخب الروسي اللقاء في الربع ساعة اﻷولي من الثاني، والتي شهدت تسجيل أهداف المباراة الثلاثة.



ولم يقدم منتخب مصر اﻷداء الذي يؤهل الفراعنة لتحقيق الفوز اﻷول في تاريخها بالمونديال، وفشل لاعبو مصر في تكرار الأداء الجيد الذي قدموه خلال مواجهة أوروجواي في الجولة اﻷولى.



افتتح أحمد فتحي أهداف اللقاء بالخطأ في مرماه بالدقيقة 47، قبل أن يضيف ودينيس تشيرشيف الهدف الثاني في الدقيقة 59، وبعدها بثلاث دقائق فقط، سجل أرتيم زوبا الهدف الثالث.



وباللجوء لتقنية الفيديو احتسب حكم اللقاء الباراجوياني مارتين أريكي ضربة جزاء لمصر، ترجمها محمد صلاح داخل الشباك الروسية في الدقيقة 73، من عمر اللقاء.



الفوز رفع رصيد منتخب روسيا للنقطة السادسة محتلا المركز اﻷول في المجموعة اﻷولي، فيما تراجع منتخب مصر للمركز اﻷخير في جدول الترتيب بدون رصيد من النقاط، فيما تأتي أوروجواي في المركز الثاني بثلاث نقاط، وتلاقي السعودية صاحبة المركز الثالث بلا رصيد، غدا الأربعاء.