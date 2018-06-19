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سيـــاســة
رويترز: أمريكا ستنسحب من مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان
الثلاثاء 19 يونيو 2018 09:58 م
الولايات المتحدة
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الولايات المتحدة
رويترز
قال مصدر في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لرويترز إن وزير الخارجية مايك بومبيو وسفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي سيعلنان اليوم انسحاب الولايات المتحدة من مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية.
والولايات المتحدة حاليا في منتصف فترة عضوية مدتها 3 سنوات في المجلس، الذي يمثل هيئة حقوق الإنسان الرئيسية بالأمم المتحدة، ولطالما هددت بالانسحاب منه إذا لم يتم إصلاحه. وتتهم واشنطن المجلس الذي مقره جنيف ويضم 47 عضوا بمناهضة إسرائيل.
كانت رويترز قد نقلت في تقرير الأسبوع الماضي عن نشطاء ودبلوماسيين أن محادثات مع الولايات المتحدة بشأن إصلاح المجلس قد أخفقت في تلبية مطالب واشنطن فيما يشير إلى أن إدارة ترامب ستنسحب منه.
وسيكون الانسحاب من المجلس أحدث رفض أمريكي لاتفاق متعدد الأطراف بعد انسحابها من اتفاقية باريس للمناخ واتفاق إيران النووي.
وتواجه الولايات المتحدة انتقادات شديدة لاحتجازها لأطفال بمعزل عن آبائهم المهاجرين عند الحدود الأمريكية المكسيكية. ودعا الأمير زيد بن رعد الحسين مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان واشنطن يوم الاثنين إلى وقف سياستها ”غير الرحيمة“.
كانت الولايات المتحدة قد قاطعت مجلس حقوق الإنسان لثلاث سنوات خلال عهد الرئيس جورج دبليو بوش قبل أن تعود إليه في عهد باراك أوباما في 2009.
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